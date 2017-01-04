النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

"الزراعة" تغرِّم وافداً بالحد الأعلى .. نقل 10 فسائل نخيل مصابة

ضمن جهود الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية

غرَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة, مقيماً مبلغ 50.000 ريال لنقله عدد 10 فسائل نخيل, مخالفاً بذلك تعليمات الحجر الزراعي، حيث تطبق الوزارة الحد الأعلى لعقوبة كل مَن ينقل نخيلاً أو فسائل نخيل بصورة مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وأكّدت الوزارة حرصها في الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية، وذلك بتطبيق الحد الأعلى للغرامات على ناقلي النخيل دون ترخيص ومخالفة تعليمات الحجر الصحي.

 

وأوضحت الوزارة أنها عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، ويمكن للمزارعين والمهتمين مراجعة

الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق والمحافظات لمعرفة إجراءات إصدار تراخيص نقل الفسائل لضمان المحافظة على استثماراتهم الزراعية وعدم انتقال حشرة سوسة النخيل الحمراء لمزارعهم.

 

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة, إلى التعاون معها لتحقيق الأهداف التي من شأنها المحافظة على هذه الشجرة المباركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزراعة" تغرِّم وافداً بالحد الأعلى .. نقل 10 فسائل نخيل مصابة
سبق

غرَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة, مقيماً مبلغ 50.000 ريال لنقله عدد 10 فسائل نخيل, مخالفاً بذلك تعليمات الحجر الزراعي، حيث تطبق الوزارة الحد الأعلى لعقوبة كل مَن ينقل نخيلاً أو فسائل نخيل بصورة مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وأكّدت الوزارة حرصها في الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية، وذلك بتطبيق الحد الأعلى للغرامات على ناقلي النخيل دون ترخيص ومخالفة تعليمات الحجر الصحي.

 

وأوضحت الوزارة أنها عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، ويمكن للمزارعين والمهتمين مراجعة

الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق والمحافظات لمعرفة إجراءات إصدار تراخيص نقل الفسائل لضمان المحافظة على استثماراتهم الزراعية وعدم انتقال حشرة سوسة النخيل الحمراء لمزارعهم.

 

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة, إلى التعاون معها لتحقيق الأهداف التي من شأنها المحافظة على هذه الشجرة المباركة.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
12:34 PM
ضمن جهود الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية

"الزراعة" تغرِّم وافداً بالحد الأعلى .. نقل 10 فسائل نخيل مصابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
6,482

غرَّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة, مقيماً مبلغ 50.000 ريال لنقله عدد 10 فسائل نخيل, مخالفاً بذلك تعليمات الحجر الزراعي، حيث تطبق الوزارة الحد الأعلى لعقوبة كل مَن ينقل نخيلاً أو فسائل نخيل بصورة مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وأكّدت الوزارة حرصها في الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية، وذلك بتطبيق الحد الأعلى للغرامات على ناقلي النخيل دون ترخيص ومخالفة تعليمات الحجر الصحي.

 

وأوضحت الوزارة أنها عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، ويمكن للمزارعين والمهتمين مراجعة

الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق والمحافظات لمعرفة إجراءات إصدار تراخيص نقل الفسائل لضمان المحافظة على استثماراتهم الزراعية وعدم انتقال حشرة سوسة النخيل الحمراء لمزارعهم.

 

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة, إلى التعاون معها لتحقيق الأهداف التي من شأنها المحافظة على هذه الشجرة المباركة.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,256
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,248

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة