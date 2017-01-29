النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏"الزعاق": موجة صقيع تبلغ ذروتها الخميس والجمعة والسبت المقبلين

قال: انخفاض حاد للحرارة على المناطق الشمالية والوسطى.. إنها "القطبية"

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي بتويتر إن الموجة القطبية المنتظرة ما زالت في بدايتها، مشيراً إلى انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

 وذكر "الزعاق" أن ذروة الموجة القطبية ستكون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، وتتمثل في انخفاض حاد للحرارة مع تكون الصقيع على المناطق الشمالية والأجزاء الشرقية منها إضافة إلى المنطقة الوسطى.

وأهاب "الزعاق" بسالكي الطرق المؤدية من وإلى العاصمة الرياض أخذ الحيطة والحذر نظير وجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على الطرق طوال هذا اليوم الأحد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏"الزعاق": موجة صقيع تبلغ ذروتها الخميس والجمعة والسبت المقبلين
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي بتويتر إن الموجة القطبية المنتظرة ما زالت في بدايتها، مشيراً إلى انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

 وذكر "الزعاق" أن ذروة الموجة القطبية ستكون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، وتتمثل في انخفاض حاد للحرارة مع تكون الصقيع على المناطق الشمالية والأجزاء الشرقية منها إضافة إلى المنطقة الوسطى.

وأهاب "الزعاق" بسالكي الطرق المؤدية من وإلى العاصمة الرياض أخذ الحيطة والحذر نظير وجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على الطرق طوال هذا اليوم الأحد.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
02:41 PM
قال: انخفاض حاد للحرارة على المناطق الشمالية والوسطى.. إنها "القطبية"

‏"الزعاق": موجة صقيع تبلغ ذروتها الخميس والجمعة والسبت المقبلين

A A A
هادي العصيمي - الرياض
9
44,199

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي بتويتر إن الموجة القطبية المنتظرة ما زالت في بدايتها، مشيراً إلى انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

 وذكر "الزعاق" أن ذروة الموجة القطبية ستكون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، وتتمثل في انخفاض حاد للحرارة مع تكون الصقيع على المناطق الشمالية والأجزاء الشرقية منها إضافة إلى المنطقة الوسطى.

وأهاب "الزعاق" بسالكي الطرق المؤدية من وإلى العاصمة الرياض أخذ الحيطة والحذر نظير وجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على الطرق طوال هذا اليوم الأحد.

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,510
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,898
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,045
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,401

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة