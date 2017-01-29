‏"الزعاق": موجة صقيع تبلغ ذروتها الخميس والجمعة والسبت المقبلين

قال: انخفاض حاد للحرارة على المناطق الشمالية والوسطى.. إنها "القطبية"

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي بتويتر إن الموجة القطبية المنتظرة ما زالت في بدايتها، مشيراً إلى انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.



وذكر "الزعاق" أن ذروة الموجة القطبية ستكون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، وتتمثل في انخفاض حاد للحرارة مع تكون الصقيع على المناطق الشمالية والأجزاء الشرقية منها إضافة إلى المنطقة الوسطى.



وأهاب "الزعاق" بسالكي الطرق المؤدية من وإلى العاصمة الرياض أخذ الحيطة والحذر نظير وجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على الطرق طوال هذا اليوم الأحد.