"الزعيم" يواجه الفيحاء.. والفتح يستضيف التعاون

الحياة تدبُّ في الملاعب السعودية بانطلاقة دوري جميل

تعود الحياة للملاعب السعودية الليلة بانطلاقة دوري جميل للمحترفين بلقاءَيْن, يجمع الأول الهلال والفيحاء، والثاني الفتح والتعاون.



ففي اللقاء الأول يحل فريق الفيحاء بطل أندية دوري الدرجة الأولى ضيفًا على فريق الهلال بطل النسخة الماضية في الدوري، وذلك في لقاء يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



الهلال يدخل اللقاء بعد أن خاض معسكرًا في النمسا، وقبلها أبرم العديد من الصفقات، بلغت ست صفقات بين محلية وأجنبية.



ويسعى الهلال لخوض اختبار حقيقي قبل خوض المعترك الآسيوي منتصف الشهر الجاري.



أما الفيحاء فيسعى لكتابة اسمه بمداد من ذهب، بعد أن تصدَّر عناوين الصحف بصفقاته المدوية التي بلغت ٢٠ صفقة.



وخاض الفيحاء معسكرًا إعداديًّا في النمسا، خاص فيه ٦ لقاءات ودية.



وفي المباراة الثانية يستضيف الفتح نظيره التعاون وسط دعم جماهيري مبكر؛ إذ سيتم فتح مدرجات الدرجة الثانية بالمجان لجماهير الفتح.



الفتح أقام معسكرًا في تركيا، وعقد عددًا من الصفقات. أما التعاون فهو يدخل مدعمًا بعدد من العناصر الأجنبية، بلغت ست صفقات، واستعد للدوري بمعسكر في تركيا.

