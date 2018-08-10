النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

"الزعيم" يواجه الفيحاء.. والفتح يستضيف التعاون

الحياة تدبُّ في الملاعب السعودية بانطلاقة دوري جميل

تعود الحياة للملاعب السعودية الليلة بانطلاقة دوري جميل للمحترفين بلقاءَيْن, يجمع الأول الهلال والفيحاء، والثاني الفتح والتعاون.

ففي اللقاء الأول يحل فريق الفيحاء بطل أندية دوري الدرجة الأولى ضيفًا على فريق الهلال بطل النسخة الماضية في الدوري، وذلك في لقاء يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الهلال يدخل اللقاء بعد أن خاض معسكرًا في النمسا، وقبلها أبرم العديد من الصفقات، بلغت ست صفقات بين محلية وأجنبية.

ويسعى الهلال لخوض اختبار حقيقي قبل خوض المعترك الآسيوي منتصف الشهر الجاري.

أما الفيحاء فيسعى لكتابة اسمه بمداد من ذهب، بعد أن تصدَّر عناوين الصحف بصفقاته المدوية التي بلغت ٢٠ صفقة.

وخاض الفيحاء معسكرًا إعداديًّا في النمسا، خاص فيه ٦ لقاءات ودية.

وفي المباراة الثانية يستضيف الفتح نظيره التعاون وسط دعم جماهيري مبكر؛ إذ سيتم فتح مدرجات الدرجة الثانية بالمجان لجماهير الفتح.

الفتح أقام معسكرًا في تركيا، وعقد عددًا من الصفقات. أما التعاون فهو يدخل مدعمًا بعدد من العناصر الأجنبية، بلغت ست صفقات، واستعد للدوري بمعسكر في تركيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الزعيم" يواجه الفيحاء.. والفتح يستضيف التعاون
سبق

تعود الحياة للملاعب السعودية الليلة بانطلاقة دوري جميل للمحترفين بلقاءَيْن, يجمع الأول الهلال والفيحاء، والثاني الفتح والتعاون.

ففي اللقاء الأول يحل فريق الفيحاء بطل أندية دوري الدرجة الأولى ضيفًا على فريق الهلال بطل النسخة الماضية في الدوري، وذلك في لقاء يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الهلال يدخل اللقاء بعد أن خاض معسكرًا في النمسا، وقبلها أبرم العديد من الصفقات، بلغت ست صفقات بين محلية وأجنبية.

ويسعى الهلال لخوض اختبار حقيقي قبل خوض المعترك الآسيوي منتصف الشهر الجاري.

أما الفيحاء فيسعى لكتابة اسمه بمداد من ذهب، بعد أن تصدَّر عناوين الصحف بصفقاته المدوية التي بلغت ٢٠ صفقة.

وخاض الفيحاء معسكرًا إعداديًّا في النمسا، خاص فيه ٦ لقاءات ودية.

وفي المباراة الثانية يستضيف الفتح نظيره التعاون وسط دعم جماهيري مبكر؛ إذ سيتم فتح مدرجات الدرجة الثانية بالمجان لجماهير الفتح.

الفتح أقام معسكرًا في تركيا، وعقد عددًا من الصفقات. أما التعاون فهو يدخل مدعمًا بعدد من العناصر الأجنبية، بلغت ست صفقات، واستعد للدوري بمعسكر في تركيا.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
01:35 AM

"الزعيم" يواجه الفيحاء.. والفتح يستضيف التعاون

الحياة تدبُّ في الملاعب السعودية بانطلاقة دوري جميل

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
17
5,833

تعود الحياة للملاعب السعودية الليلة بانطلاقة دوري جميل للمحترفين بلقاءَيْن, يجمع الأول الهلال والفيحاء، والثاني الفتح والتعاون.

ففي اللقاء الأول يحل فريق الفيحاء بطل أندية دوري الدرجة الأولى ضيفًا على فريق الهلال بطل النسخة الماضية في الدوري، وذلك في لقاء يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الهلال يدخل اللقاء بعد أن خاض معسكرًا في النمسا، وقبلها أبرم العديد من الصفقات، بلغت ست صفقات بين محلية وأجنبية.

ويسعى الهلال لخوض اختبار حقيقي قبل خوض المعترك الآسيوي منتصف الشهر الجاري.

أما الفيحاء فيسعى لكتابة اسمه بمداد من ذهب، بعد أن تصدَّر عناوين الصحف بصفقاته المدوية التي بلغت ٢٠ صفقة.

وخاض الفيحاء معسكرًا إعداديًّا في النمسا، خاص فيه ٦ لقاءات ودية.

وفي المباراة الثانية يستضيف الفتح نظيره التعاون وسط دعم جماهيري مبكر؛ إذ سيتم فتح مدرجات الدرجة الثانية بالمجان لجماهير الفتح.

الفتح أقام معسكرًا في تركيا، وعقد عددًا من الصفقات. أما التعاون فهو يدخل مدعمًا بعدد من العناصر الأجنبية، بلغت ست صفقات، واستعد للدوري بمعسكر في تركيا.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,327
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,329
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة