"الزكاة والدخل": أيّ منشأة تُمارس نشاطاً اقتصادياً خاضعة لـ "ضريبة القيمة المضافة"

أكّدت أن مَن تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ستكون مُلزمة بالتسجيل

‏أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، رصدها ما يتم تداوله من معلومات وصفتها بـ "غير دقيقة" عن ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أنه ووفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، فإن أيّ منشأة تمارس نشاطاً اقتصادياً، تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة، ويجب عليها التسجيل إذا تجاوزت إيراداتها السنوية حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف ريال سعودي.

‏وقالت "يجب على المنشأة التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي أن تسجل لأغراض الضريبة قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧".

‏وأكّدت أنه سيتم منح المنشأة التي تتخطى إيراداتها السنوية ٣٧٥ ألف ريال ولا تتجاوز مليون ريال مهلة حتى ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨ لاستكمال عملية التسجيل.