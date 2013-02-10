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"الزهراني": عمليات الهلال الأحمر بالباحة تلقت ١٩٦ اتصالاً بالحوادث المرورية

خلال عشرة أيام من شهر جمادي الأولى

  كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة "عماد منسي الزهراني"؛ أن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة في عشرة أيام من الأول لشهر جمادى الأولى وحتى العاشر من نفس الشهر لعام 1438هـ، بلغت 196 بلاغًا شملت الحوادث المرورية بأنواعها، والحالات المرضية بأنواعها، وكان عدد الإصابات والإحالات المرضية 194 حالة وإصابة، وست وفيات.
 
وأضاف "الزهراني": 83 بلاغًا للحوادث المرورية تصادم وانقلاب ودهس وغيرها، ونتج عنها 85 إصابة، وتم نقل 60 إصابة نقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، فيما تم التعامل مع الإصابات بالموقع إسعافياً، ونقلت جميع الإصابات التي تستدعي النقل لمستشفيات الباحة ومحافظاتها.
 
وأشار إلى أن الإصابات غير المنقولة بلغت 23 إصابة؛ بعضها عولج بالموقع بمواقع مختلفة، والبعض نقل عن طريق وسيلة أخرى، ونتج عن تلك الحوادث المرورية حالتا وفاة.
 
وأردف "الزهراني": بأن 113 بلاغًا للحالات المرضية وتلقى الخدمة الطبية خلالها 109 حالات، مشيراً إلى أن الفرق قامت بنقل 81 حالة عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 24 حالة سواء لعدم حاجتها للنقل أم الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع.
 
وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد، وأزمات تنفسية وأخرى قلبية وغيرها... إلخ؛ حيث نتج عن الحالات المرضية أربع حالات وفاة.

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"الزهراني": عمليات الهلال الأحمر بالباحة تلقت ١٩٦ اتصالاً بالحوادث المرورية
سبق

  كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة "عماد منسي الزهراني"؛ أن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة في عشرة أيام من الأول لشهر جمادى الأولى وحتى العاشر من نفس الشهر لعام 1438هـ، بلغت 196 بلاغًا شملت الحوادث المرورية بأنواعها، والحالات المرضية بأنواعها، وكان عدد الإصابات والإحالات المرضية 194 حالة وإصابة، وست وفيات.
 
وأضاف "الزهراني": 83 بلاغًا للحوادث المرورية تصادم وانقلاب ودهس وغيرها، ونتج عنها 85 إصابة، وتم نقل 60 إصابة نقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، فيما تم التعامل مع الإصابات بالموقع إسعافياً، ونقلت جميع الإصابات التي تستدعي النقل لمستشفيات الباحة ومحافظاتها.
 
وأشار إلى أن الإصابات غير المنقولة بلغت 23 إصابة؛ بعضها عولج بالموقع بمواقع مختلفة، والبعض نقل عن طريق وسيلة أخرى، ونتج عن تلك الحوادث المرورية حالتا وفاة.
 
وأردف "الزهراني": بأن 113 بلاغًا للحالات المرضية وتلقى الخدمة الطبية خلالها 109 حالات، مشيراً إلى أن الفرق قامت بنقل 81 حالة عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 24 حالة سواء لعدم حاجتها للنقل أم الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع.
 
وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد، وأزمات تنفسية وأخرى قلبية وغيرها... إلخ؛ حيث نتج عن الحالات المرضية أربع حالات وفاة.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
07:07 PM
خلال عشرة أيام من شهر جمادي الأولى

"الزهراني": عمليات الهلال الأحمر بالباحة تلقت ١٩٦ اتصالاً بالحوادث المرورية

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ظافر الشهري - الباحة
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  كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة "عماد منسي الزهراني"؛ أن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة في عشرة أيام من الأول لشهر جمادى الأولى وحتى العاشر من نفس الشهر لعام 1438هـ، بلغت 196 بلاغًا شملت الحوادث المرورية بأنواعها، والحالات المرضية بأنواعها، وكان عدد الإصابات والإحالات المرضية 194 حالة وإصابة، وست وفيات.
 
وأضاف "الزهراني": 83 بلاغًا للحوادث المرورية تصادم وانقلاب ودهس وغيرها، ونتج عنها 85 إصابة، وتم نقل 60 إصابة نقلت عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، فيما تم التعامل مع الإصابات بالموقع إسعافياً، ونقلت جميع الإصابات التي تستدعي النقل لمستشفيات الباحة ومحافظاتها.
 
وأشار إلى أن الإصابات غير المنقولة بلغت 23 إصابة؛ بعضها عولج بالموقع بمواقع مختلفة، والبعض نقل عن طريق وسيلة أخرى، ونتج عن تلك الحوادث المرورية حالتا وفاة.
 
وأردف "الزهراني": بأن 113 بلاغًا للحالات المرضية وتلقى الخدمة الطبية خلالها 109 حالات، مشيراً إلى أن الفرق قامت بنقل 81 حالة عبر الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 24 حالة سواء لعدم حاجتها للنقل أم الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع.
 
وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد، وأزمات تنفسية وأخرى قلبية وغيرها... إلخ؛ حيث نتج عن الحالات المرضية أربع حالات وفاة.

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