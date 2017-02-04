"الزهراني" يدشّن مكتب "وفاء" لرعاية أبناء شهداء الواجب

"الغامدي": إيماناً بدور جنودنا البواسل في الذود عن الوطن

دشّن مدير عام تعليم منطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش الزهراني، مكتب "وفاء" لرعاية أبناء وبنات شهداء الواجب، وأبناء منسوبي التعليم المتوفين بمنطقة الباحة.

واعتمد "الزهراني" لإدارة المكتب علي بن عبدالله صنقور الغامدي، وفريق عمل متكاملاً من الإداريين والإداريات بجميع مكاتب التعليم بالمنطقة.

واطلع مدير "التعليم" على خطط المكتب والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 1438هـ.

من جهته، أوضح مدير مكتب (وفاء) علي بن عبدالله بن صنقور الغامدي، أن الوزارة حرصت من منطلق الدور الرئيسي لها في تربية النشء ورعاية السلوك، على إيلاء الطلاب رعاية مثلى تساعدهم في بناء شخصيتهم، وحل مشكلاتهم ومجابهة صعوبات الحياة، ومد جسور التعاون والتكامل مع الأسر والأبناء المحتاجين لخدمات نوعية، وكذلك إيماناً بالدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن، وما يقدمه منسوبو التعليم من جهود في تحقيق البناء والرقى للوطن، مشيراً إلى أن الوزارة في لمسة وفاء لهؤلاء تبنّت العمل على رعاية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم الذين توفاهم الله، نفسياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً.

وعن مهام المكتب أفاد "الغامدي" بأنه يتم حصر الفئات المستهدفة من خلال نظام نور، وتفويض قادة وقائدات المدارس بالصلاحيات اللازمة لتحديد هذه الفئات، ومتابعة تقديم الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية والتعليمية والمساعدات العينية للمستفيدين، وكذلك متابعة المستفيدين في مدارسهم والوقوف على تحصيلهم العلمي، ومتابعة الخدمات الإرشادية المقدمة لهم والبحث عن اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية؛ لتقديم الدعم والامتيازات والتسهيلات للمستفيدين، وعقد اتفاقيات مع القطاعات الحكومية والهيئات، لتسهيل الخدمات وتلبية الاحتياجات المقدمة للمستفيدين، وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن كل فئة والخدمات المقدمة لهم وتجويد الخدمات والتسهيلات المقدمة للفئات المستهدفة، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة بالفئات المستهدفة.