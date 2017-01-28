النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزواج الاقتصادي".. شباب يدعون له في مواقع التواصل.. وآخرون يرونه إهانة للنساء

د. الحبيب: إهانة للمرأة ولا بد من تدخُّل الدولة.. د. ميرفت: لا يمس كرامتها.. د. الريس: الفقراء يضطرون للاستدانة

حسين أبو السباع - سبق : إذا كنت تفكِّر في الزواج فأول ما يتبادر إلى ذهنك هو تكاليفه، بدءًا من الرؤية الشرعية، حتى ليلة الزفاف، نفقات قصر الأفراح، الذهب، العشاء، الضيوف والدعوات.. كل هذه المصروفات قبل أن تخطو خطوة واحدة لعش الزوجية، وكل هذا فقط للأقارب والجيران والأصدقاء، على الرغم من أن حفل العرس يُعتبر من الثقافات الإنسانية بشكل عام.

الزواج الاقتصادي مفهوم جديد، بدأ يتفهمه كثير من الشباب والفتيات الآن، بل يدعون إليه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

"سبق" فتحت ملف الزواج الاقتصادي، وتخفيف تكاليف ومصروفات "العرس"، واستطلعت الآراء حول مدى جدواه على الحياة الزوجية من باب الرحمة بين الطرفَيْن منذ اللحظة الأولى، أم أن للقضية أبعادًا اجتماعية أخرى؟.. وكان هذا التحقيق:

في البداية يقول أستاذ الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب: "نعم، الزواج الاقتصادي مهين للمرأة؛ لأنها تكون أقل من قريناتها، لكن لو صدر نظام معين في الدولة بأنه ممنوع تجاوز هذا الشيء لقَبِله الجميع. الزوجة الفقيرة كبش فداء في هذا الموضوع، ويؤثر عليها، لكن لو أن إنسانًا (الأب) قرر ذلك تخرج من حساسية هذه الأمور، لكن أن تأتي من الزوج فهذا مهين للمرأة. وخطابنا إلى الأب بأن ييسر المهر، ومتطلبات الزواج، وليس خطابنا للزوج أو للزوجة بأن يسعيا إلى ذلك".

مظاهر إنسانية
يقول أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، الدكتور حزاب الريس: "تُعتبر حفلات الزواج من المظاهر الإنسانية في الثقافات كافة، وليس مقتصرًا على ثقافة دون أخرى، ولكن تختلف هذه الاحتفالات وطرقها من مجتمع لآخر. ونحن في المملكة العربية السعودية نحتفل بمناسبة الزواج من أجل الإشهار. والمجتمع بطبيعته يتكون من فئات اجتماعية مختلفة في قدراتها الاقتصادية؛ فهناك الأثرياء القادرون على دفع تكاليف مبالغ فيها جدًّا، وهناك فئات لم تنعم بثروات كبيرة، أو لا تملك من القدرات المالية لكي تجاري الأثرياء في بذخهم؛ فمن باب التقليد الأعمى يلجأ هؤلاء الفقراء إلى الاستدانة وتحميل أنفسهم ما لا طاقة لهم به من أجل اكتمال المظهر، ولكن في واقع الأمر مهما حاولت الاستدانة، والظهور أمام معارفك وأصدقائك بأنك قادر على الدفع، لن يغير ذلك من واقعك المادي إلا مزيدًا من الضغوط؛ فيجب أن يسعى أهل الخير بتقديم نماذج مبسطة لاحتفالات الزواج؛ فيصبح الاقتصاد في حفلات الزواج هو السائد والمقبول اجتماعيًّا، والبذخ في الاحتفالات نوعًا من الإسراف غير المبرر دينيًّا. وعلى خطباء المساجد القيام بحملات توعوية في المساجد، وعلى البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي توضيح الجوانب السلبية في البذخ في هذه المظاهر، وتقديم النماذج الأرقى بوصفها نماذج يحتذى بها".

لا يمس كرامة المرأة
تقول الشاعرة ميرفت بخاري: "أرى أن الزواج الاقتصادي لا يمس كرامة الفتاة، ولا يعتبر إقلالاً في حقها، بل على العكس تمامًا، أعتقد - والله أعلم - أنه ينصبّ على الاتفاق المسبق بين الطرفين، فإذا رأت الفتاة أن تكلفة الاحتفال ستحرمها من أولويات في حياتها فعليها أن تتنازل مقابل أن تعيش حياة هانئة بعيدة عن الضغوطات، أو أن تمد يد العون لزوجها لتحقيق ما تريد.. أما أن تجبره على تأثيث منزلها ودفع المهر والحفل، وما شابه، فهذا إجحاف، وخصوصا إذا كان خريجًا حديث العهد بوظيفته. التنازل عن البهرجة لا ينقص الحقوق إذا وُجد الحب والاتفاق. والبعض يرى أن تقضي شهر عسل بالخارج أجمل وأفضل من احتفال لا تستمتع به العروس أكثر من ساعتين في مقابل قضاء شهر متكامل في أجمل المناطق السياحية. فالموضوع يرجع إلى هوى كل منهم. وعن دعم الأزواج المقبلين على الحياة الزوجية أراه واجبًا إنسانيًّا في ظل الظروف الصعبة المحيطة، والغلاء الفاحش في كل مناحي الحياة.. فلينظر كل والد لسعادة ابنته وراحتها مع شريك حياتها، ولينفق الزوج من سعته لحياة سعيدة ومنزل هادئ مليء بالطمأنينة والحب".

وتتفق مديرة المدرسة الـ81 حنان المنصوري مع الرأي السابق، وتقول: "لا يوجد أي إهانة أبدًا في الزواج الاقتصادي؛ طالما هناك قبول من الطرفين، وأسرتَيْهما. وكما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، وكذلك قال: (خير النساء أيسرهن مهرًا)". 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزواج الاقتصادي".. شباب يدعون له في مواقع التواصل.. وآخرون يرونه إهانة للنساء
سبق

حسين أبو السباع - سبق : إذا كنت تفكِّر في الزواج فأول ما يتبادر إلى ذهنك هو تكاليفه، بدءًا من الرؤية الشرعية، حتى ليلة الزفاف، نفقات قصر الأفراح، الذهب، العشاء، الضيوف والدعوات.. كل هذه المصروفات قبل أن تخطو خطوة واحدة لعش الزوجية، وكل هذا فقط للأقارب والجيران والأصدقاء، على الرغم من أن حفل العرس يُعتبر من الثقافات الإنسانية بشكل عام.

الزواج الاقتصادي مفهوم جديد، بدأ يتفهمه كثير من الشباب والفتيات الآن، بل يدعون إليه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

"سبق" فتحت ملف الزواج الاقتصادي، وتخفيف تكاليف ومصروفات "العرس"، واستطلعت الآراء حول مدى جدواه على الحياة الزوجية من باب الرحمة بين الطرفَيْن منذ اللحظة الأولى، أم أن للقضية أبعادًا اجتماعية أخرى؟.. وكان هذا التحقيق:

في البداية يقول أستاذ الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب: "نعم، الزواج الاقتصادي مهين للمرأة؛ لأنها تكون أقل من قريناتها، لكن لو صدر نظام معين في الدولة بأنه ممنوع تجاوز هذا الشيء لقَبِله الجميع. الزوجة الفقيرة كبش فداء في هذا الموضوع، ويؤثر عليها، لكن لو أن إنسانًا (الأب) قرر ذلك تخرج من حساسية هذه الأمور، لكن أن تأتي من الزوج فهذا مهين للمرأة. وخطابنا إلى الأب بأن ييسر المهر، ومتطلبات الزواج، وليس خطابنا للزوج أو للزوجة بأن يسعيا إلى ذلك".

مظاهر إنسانية
يقول أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، الدكتور حزاب الريس: "تُعتبر حفلات الزواج من المظاهر الإنسانية في الثقافات كافة، وليس مقتصرًا على ثقافة دون أخرى، ولكن تختلف هذه الاحتفالات وطرقها من مجتمع لآخر. ونحن في المملكة العربية السعودية نحتفل بمناسبة الزواج من أجل الإشهار. والمجتمع بطبيعته يتكون من فئات اجتماعية مختلفة في قدراتها الاقتصادية؛ فهناك الأثرياء القادرون على دفع تكاليف مبالغ فيها جدًّا، وهناك فئات لم تنعم بثروات كبيرة، أو لا تملك من القدرات المالية لكي تجاري الأثرياء في بذخهم؛ فمن باب التقليد الأعمى يلجأ هؤلاء الفقراء إلى الاستدانة وتحميل أنفسهم ما لا طاقة لهم به من أجل اكتمال المظهر، ولكن في واقع الأمر مهما حاولت الاستدانة، والظهور أمام معارفك وأصدقائك بأنك قادر على الدفع، لن يغير ذلك من واقعك المادي إلا مزيدًا من الضغوط؛ فيجب أن يسعى أهل الخير بتقديم نماذج مبسطة لاحتفالات الزواج؛ فيصبح الاقتصاد في حفلات الزواج هو السائد والمقبول اجتماعيًّا، والبذخ في الاحتفالات نوعًا من الإسراف غير المبرر دينيًّا. وعلى خطباء المساجد القيام بحملات توعوية في المساجد، وعلى البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي توضيح الجوانب السلبية في البذخ في هذه المظاهر، وتقديم النماذج الأرقى بوصفها نماذج يحتذى بها".

لا يمس كرامة المرأة
تقول الشاعرة ميرفت بخاري: "أرى أن الزواج الاقتصادي لا يمس كرامة الفتاة، ولا يعتبر إقلالاً في حقها، بل على العكس تمامًا، أعتقد - والله أعلم - أنه ينصبّ على الاتفاق المسبق بين الطرفين، فإذا رأت الفتاة أن تكلفة الاحتفال ستحرمها من أولويات في حياتها فعليها أن تتنازل مقابل أن تعيش حياة هانئة بعيدة عن الضغوطات، أو أن تمد يد العون لزوجها لتحقيق ما تريد.. أما أن تجبره على تأثيث منزلها ودفع المهر والحفل، وما شابه، فهذا إجحاف، وخصوصا إذا كان خريجًا حديث العهد بوظيفته. التنازل عن البهرجة لا ينقص الحقوق إذا وُجد الحب والاتفاق. والبعض يرى أن تقضي شهر عسل بالخارج أجمل وأفضل من احتفال لا تستمتع به العروس أكثر من ساعتين في مقابل قضاء شهر متكامل في أجمل المناطق السياحية. فالموضوع يرجع إلى هوى كل منهم. وعن دعم الأزواج المقبلين على الحياة الزوجية أراه واجبًا إنسانيًّا في ظل الظروف الصعبة المحيطة، والغلاء الفاحش في كل مناحي الحياة.. فلينظر كل والد لسعادة ابنته وراحتها مع شريك حياتها، ولينفق الزوج من سعته لحياة سعيدة ومنزل هادئ مليء بالطمأنينة والحب".

وتتفق مديرة المدرسة الـ81 حنان المنصوري مع الرأي السابق، وتقول: "لا يوجد أي إهانة أبدًا في الزواج الاقتصادي؛ طالما هناك قبول من الطرفين، وأسرتَيْهما. وكما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، وكذلك قال: (خير النساء أيسرهن مهرًا)". 

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
11:09 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:17 PM
د. الحبيب: إهانة للمرأة ولا بد من تدخُّل الدولة.. د. ميرفت: لا يمس كرامتها.. د. الريس: الفقراء يضطرون للاستدانة

"الزواج الاقتصادي".. شباب يدعون له في مواقع التواصل.. وآخرون يرونه إهانة للنساء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
69
46,161

حسين أبو السباع - سبق : إذا كنت تفكِّر في الزواج فأول ما يتبادر إلى ذهنك هو تكاليفه، بدءًا من الرؤية الشرعية، حتى ليلة الزفاف، نفقات قصر الأفراح، الذهب، العشاء، الضيوف والدعوات.. كل هذه المصروفات قبل أن تخطو خطوة واحدة لعش الزوجية، وكل هذا فقط للأقارب والجيران والأصدقاء، على الرغم من أن حفل العرس يُعتبر من الثقافات الإنسانية بشكل عام.

الزواج الاقتصادي مفهوم جديد، بدأ يتفهمه كثير من الشباب والفتيات الآن، بل يدعون إليه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

"سبق" فتحت ملف الزواج الاقتصادي، وتخفيف تكاليف ومصروفات "العرس"، واستطلعت الآراء حول مدى جدواه على الحياة الزوجية من باب الرحمة بين الطرفَيْن منذ اللحظة الأولى، أم أن للقضية أبعادًا اجتماعية أخرى؟.. وكان هذا التحقيق:

في البداية يقول أستاذ الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب: "نعم، الزواج الاقتصادي مهين للمرأة؛ لأنها تكون أقل من قريناتها، لكن لو صدر نظام معين في الدولة بأنه ممنوع تجاوز هذا الشيء لقَبِله الجميع. الزوجة الفقيرة كبش فداء في هذا الموضوع، ويؤثر عليها، لكن لو أن إنسانًا (الأب) قرر ذلك تخرج من حساسية هذه الأمور، لكن أن تأتي من الزوج فهذا مهين للمرأة. وخطابنا إلى الأب بأن ييسر المهر، ومتطلبات الزواج، وليس خطابنا للزوج أو للزوجة بأن يسعيا إلى ذلك".

مظاهر إنسانية
يقول أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، الدكتور حزاب الريس: "تُعتبر حفلات الزواج من المظاهر الإنسانية في الثقافات كافة، وليس مقتصرًا على ثقافة دون أخرى، ولكن تختلف هذه الاحتفالات وطرقها من مجتمع لآخر. ونحن في المملكة العربية السعودية نحتفل بمناسبة الزواج من أجل الإشهار. والمجتمع بطبيعته يتكون من فئات اجتماعية مختلفة في قدراتها الاقتصادية؛ فهناك الأثرياء القادرون على دفع تكاليف مبالغ فيها جدًّا، وهناك فئات لم تنعم بثروات كبيرة، أو لا تملك من القدرات المالية لكي تجاري الأثرياء في بذخهم؛ فمن باب التقليد الأعمى يلجأ هؤلاء الفقراء إلى الاستدانة وتحميل أنفسهم ما لا طاقة لهم به من أجل اكتمال المظهر، ولكن في واقع الأمر مهما حاولت الاستدانة، والظهور أمام معارفك وأصدقائك بأنك قادر على الدفع، لن يغير ذلك من واقعك المادي إلا مزيدًا من الضغوط؛ فيجب أن يسعى أهل الخير بتقديم نماذج مبسطة لاحتفالات الزواج؛ فيصبح الاقتصاد في حفلات الزواج هو السائد والمقبول اجتماعيًّا، والبذخ في الاحتفالات نوعًا من الإسراف غير المبرر دينيًّا. وعلى خطباء المساجد القيام بحملات توعوية في المساجد، وعلى البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي توضيح الجوانب السلبية في البذخ في هذه المظاهر، وتقديم النماذج الأرقى بوصفها نماذج يحتذى بها".

لا يمس كرامة المرأة
تقول الشاعرة ميرفت بخاري: "أرى أن الزواج الاقتصادي لا يمس كرامة الفتاة، ولا يعتبر إقلالاً في حقها، بل على العكس تمامًا، أعتقد - والله أعلم - أنه ينصبّ على الاتفاق المسبق بين الطرفين، فإذا رأت الفتاة أن تكلفة الاحتفال ستحرمها من أولويات في حياتها فعليها أن تتنازل مقابل أن تعيش حياة هانئة بعيدة عن الضغوطات، أو أن تمد يد العون لزوجها لتحقيق ما تريد.. أما أن تجبره على تأثيث منزلها ودفع المهر والحفل، وما شابه، فهذا إجحاف، وخصوصا إذا كان خريجًا حديث العهد بوظيفته. التنازل عن البهرجة لا ينقص الحقوق إذا وُجد الحب والاتفاق. والبعض يرى أن تقضي شهر عسل بالخارج أجمل وأفضل من احتفال لا تستمتع به العروس أكثر من ساعتين في مقابل قضاء شهر متكامل في أجمل المناطق السياحية. فالموضوع يرجع إلى هوى كل منهم. وعن دعم الأزواج المقبلين على الحياة الزوجية أراه واجبًا إنسانيًّا في ظل الظروف الصعبة المحيطة، والغلاء الفاحش في كل مناحي الحياة.. فلينظر كل والد لسعادة ابنته وراحتها مع شريك حياتها، ولينفق الزوج من سعته لحياة سعيدة ومنزل هادئ مليء بالطمأنينة والحب".

وتتفق مديرة المدرسة الـ81 حنان المنصوري مع الرأي السابق، وتقول: "لا يوجد أي إهانة أبدًا في الزواج الاقتصادي؛ طالما هناك قبول من الطرفين، وأسرتَيْهما. وكما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، وكذلك قال: (خير النساء أيسرهن مهرًا)". 

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,510
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,898
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,046
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,402

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة