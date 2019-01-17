السبت.. آخر موعد للتسجيل في مسابقة المهارات الوطنية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يوم السبت المقبل موعداً نهائياً لاستقبال طلبات المنافسة في "مسابقة المهارات الوطنية" الثانية للبنين والبنات والتي تحظى برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب، المشرف العام على المسابقة، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن هذه المسابقة تسعى إلى تشجيع الشباب السعودي من الجنسين للمشاركة بابتكاراتهم في 13 مجالاً من مجالات: الرسم بالحاسب، تصميم صفحات الإنترنت، الحلول البرمجية للأعمال، التمديدات الكهربائية، إدارة نظم الشبكات، الإلكترونيات، تقنية السيارات، التبريد والتكييف، اللحام، الأزياء، الخراطة باستخدام تقنية CNC، تصفيف الشعر، الروبوتات المتحركة.

وأشار إلى أنه تم رصد مليون و300 ألف ريال للفائزين والفائزات في هذه المسابقة، حيث يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في كل مهارة على مبلغ 50 ألف ريال، والفائز بالميدالية الفضية على مبلغ 30 ألف ريال، والحاصل على الميدالية البرونزية على مبلغ 20 ألف ريال في ذات المهارة، كما سيتم تكريم كل حاصل على 500 نقطة بمبلغ ثلاثة آلاف ريال .

وأضاف "الزهراني" أن هذه المسابقة تمثل ترجمة عملية للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- والهادفة إلى تمكين الطلبة السعوديين والسعوديات من ابتكار المشاريع التي تخدم الاقتصاد المعرفي والعمل على تطوير تلك المشاريع مستقبلاً لخدمة الوطن، حيث تم فتح المجال للمشاركة تحت سن 23 سنة ممن يمتلكون الموهبة والفكر والمنافسة على مستوى المملكة وخارجها .

وكشف "الزهراني" أن المشاركين والمشاركات سيستعرضون مشاركاتهم التي دخلت المنافسة؛ لتقييم مشاريعهم المقدمة من خلال فعالياتها الختامية التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى القادم للبنين في المعهد الصناعي الثانوي بجدة، وللبنات في مقر الكلية التقنية للبنات بجدة، فيما يتم الاحتفاء بالفائزين والفائزات وتسليمهم جوائزهم في حفل كبير حدد في الخامس والعشرين من ذات الشهر إن شاء الله.