طالب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، بتكوين تحالف دولي ضد "حزب الله" الحزب المليشياوي الإرهابي في لبنان، ومن يتحالف معه، مرحّباً بالعقوبات الأمريكية ضده. وقال "السبهان" عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن "العقوبات الأمريكية ضد الحزب المليشياوي الإرهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي".

"السبهان" مرحّباً بالعقوبات الأمريكية: لا بد من تحالف دولي ضد مليشيا "حزب الله" عبدالحكيم شار سبق 2017-10-08 طالب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، بتكوين تحالف دولي ضد "حزب الله" الحزب المليشياوي الإرهابي في لبنان، ومن يتحالف معه، مرحّباً بالعقوبات الأمريكية ضده.

وقال "السبهان" عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن "العقوبات الأمريكية ضد الحزب المليشياوي الإرهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي".

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439 01:24 PM

"السبهان" مرحّباً بالعقوبات الأمريكية: لا بد من تحالف دولي ضد مليشيا "حزب الله" طالب بمواجهة صارمة ضد "مليشيات الإرهاب" ومن يعمل معها





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طالب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، بتكوين تحالف دولي ضد "حزب الله" الحزب المليشياوي الإرهابي في لبنان، ومن يتحالف معه، مرحّباً بالعقوبات الأمريكية ضده.

وقال "السبهان" عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن "العقوبات الأمريكية ضد الحزب المليشياوي الإرهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي".