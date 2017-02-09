السبهان: مقولة "شهر العسل الأمريكي - الإيراني انتهى وأن بلادي في مرحلة المواجهة" على لساني شائعة

بعد نشرها في صحف معادية للمملكة.. مؤكدًا أن الهدف منها معروف

نفى وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان صحة ما نقلته بعض الصحف المغرضة بأنه قال "إن شهر العسل الأمريكي - الإيراني قد انتهى، وإن المملكة في مواجهة".



وأوضح الوزير "السبهان" عبر تغريدة له في حسابه على "تويتر" أن "ما تم تداوله على لساني أنني قلت إن شهر العسل الأمريكي - الإيراني انتهى، وإن المملكة في مواجهة، غير صحيح".



وأكد "السبهان" أن الهدف من وراء هذه الشائعة معروف لكل المتابعين.



وكانت صحف معادية للمملكة قد نشرت شائعة على لسان "السبهان" بأنه ذكر لمسؤولين لبنانيين أن شهر العسل بين إيران والولايات المتحدة قد انتهى، وأن الصراع بينهما سيُستأنف، وأن على اللبنانيين أن يكونوا حاضرين لمرحلة جديدة من المواجهة.. وهو الأمر الذي نفاه الوزير.

