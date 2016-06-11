"السبيعي" خطَّط لتفجير طائرة واحتضنته "الدوحة"

تم إدراج اسمه ضمن قائمة الإرهابيين الـ59

يعتبر "خليفة محمد السبيعي" الملقب بـ"ميسرة الإرهاب" الذي ظهر اسمه ضمن قائمة الإرهابيين التي أعلنت عنها أمس كلٌّ من: السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، والتي ضمت 59 شخصًا و12 كيانًا من أخطر ممولي وداعمي الإرهاب على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك احتضنته "الدوحة" ووفرت له الحماية كغيره من المطلوبين.

وأظهرت وثائق كشفت عنها وزارة الخزانة الأميركية عن وجود صلة بين "السبيعي" وممول إرهابي متهم بتوفير التمويل لإحدى الجماعات المنبثقة عن تنظيم "القاعدة"، التي كانت تخطط لتفجير طائرات بقنابل على شكل معجون أسنان بجانب تنفيذ عمليات إرهابية.

و"السبيعي" الذي كان يعمل موظفًا في المصرف المركزي القطري كان قد قدم دعمًا ماليًّا للباكستاني القيادي في تنظيم القاعدة "خالد شيخ محمد"، وأيضًا أسهم في تأسيس وتمويل معسكرات تدريب للمقاتلين في جنوب آسيا، وعمل مبعوثًا للقاعدة في مجال التواصل مع الجماعات المتطرفة بالمنطقة.

وأدرجت الأمم المتحدة "السبيعي" في أكتوبر من عام 2008م ضمن قائمة الداعمين والمرتبطين بتنظيم القاعدة بعدما تمت إدانته من قبل محكمة بحرينية في نفس العام، والتي أصدرت ضده حكمًا غيابيًّا بالسجن بتهمة تمويل الإرهاب وتسهيل سفر أفراد للخارج لتلقي التدريب على أعمال إرهابية وتوفير التمويل للجماعات المتطرفة.

وكانت كلٌّ من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين؛ قد اتفقت على تصنيف "59" فردًا و"12" كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها والمرتبطة بقطر، جاء على رأسها المواطن القطري "خليفة السبيعي" وآخرين.