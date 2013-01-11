السجن 22 عاماً لأمريكي سرق "ريموت تلفزيون"

كانت سرقة ريموت تليفزيون في شهر أغسطس الماضي، هي بحقٍّ "القشة التي قصمت ظهر البعير"؛ حيث تَسَبّبت في سجن أمريكي 22 عاماً.

وقالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية: إن أمريكياً يُدعى "إيريك برامويل" حُكِمَ عليه بالسجن لمدة 22 عاماً بسبب سرقة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون (الريموت).

وكان "برامويل" (35 عاماً) قد سرق "الريموت" من منطقة سكنية في ولاية إلينوي.

وكانت المفاجأة في أنه أسقط قفازاته في موقع الجريمة؛ فقامت الشرطة بتحليل الـ"دي إن إيه" بالقفازات، وبمطابقتها بقاعدة بيانات المدانين لدى الشرطة تم ربط نتيجة التحليل بسلسلة كاملة من جرائم السرقة لـ"برامويل".

وبحسب ممثلي الادعاء؛ فإن "برامويل" كان من الممكن أن تصل عقوبته إلى ٣٠ عاماً بالسجن لتاريخه الإجرامي؛ إذ إنه ارتكب سرقات مماثلة لأجهزة تَحَكّم عن بُعد وأجهزة تليفزيون من مجمعات سكنية مجاورة.