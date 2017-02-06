السجن ١١ عاماً لـ "تكفيري" أيد "داعش" وكفّر ولاة الأمر

منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ بخروجه

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بسجن سعودي11 عاما بعد ثبوت إدانته بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن بهذه البلاد وتأييده للتنظيم الإرهابي المسمى داعش وتصريحه بذلك أمام رفاقه، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه إحدى عشرة سنة، منها خمس سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة، تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.