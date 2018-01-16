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السجن 21 عاماً لمقيم يمني شكك في ثوابت الدين وأساء للصحابة وكفر السلف

كتب عبارات عبر الفيسبوك فيها استنقاص للإسلام ووصفه بالتشويه والقذارة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم يمني الجنسية بعد ثبوت إدانته بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والتشكيك في بعض ثوابت الدين الإسلامي، وذلك بكتابته عدداً من العبارات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيها استنقاص للدين الإسلامي ووصفه بالتشويه والقذارة، ووجوب أن يرسل الله نبياً جديداً بدين جديد، وسبه لبعض الصحابة -رضوان الله عليهم- ولعنه لأحدهم، ووصفه ما جاء في صحيح البخاري بالخزعبلات، ووصفه للمسلمين بالقذارة، وسبه لحكام هذه البلاد، ووصفهم بالظلم وبما لا يليق، وتطاوله على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ووصفه أتباع دعوته بالتكفيريين، وإصراره في مجلس القضاء على وصف الدولة بالظلم، ووصف منهج السلف في هذه البلاد بالتكفير.
 
وقررت المحكمة درء حد الردة بعد استتابته في مجلس القضاء، وتعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 21 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها مدة 12 سنة بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ, ومدة أربع سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وأجهزة الجوال المضبوطة بحوزته في هذه القضية، والموصوفة في الدعوى وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء ما له وما عليه من حقوق، وعدم السماح له بدخولها إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.

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السجن 21 عاماً لمقيم يمني شكك في ثوابت الدين وأساء للصحابة وكفر السلف
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم يمني الجنسية بعد ثبوت إدانته بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والتشكيك في بعض ثوابت الدين الإسلامي، وذلك بكتابته عدداً من العبارات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيها استنقاص للدين الإسلامي ووصفه بالتشويه والقذارة، ووجوب أن يرسل الله نبياً جديداً بدين جديد، وسبه لبعض الصحابة -رضوان الله عليهم- ولعنه لأحدهم، ووصفه ما جاء في صحيح البخاري بالخزعبلات، ووصفه للمسلمين بالقذارة، وسبه لحكام هذه البلاد، ووصفهم بالظلم وبما لا يليق، وتطاوله على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ووصفه أتباع دعوته بالتكفيريين، وإصراره في مجلس القضاء على وصف الدولة بالظلم، ووصف منهج السلف في هذه البلاد بالتكفير.
 
وقررت المحكمة درء حد الردة بعد استتابته في مجلس القضاء، وتعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 21 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها مدة 12 سنة بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ, ومدة أربع سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وأجهزة الجوال المضبوطة بحوزته في هذه القضية، والموصوفة في الدعوى وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء ما له وما عليه من حقوق، وعدم السماح له بدخولها إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:13 PM
كتب عبارات عبر الفيسبوك فيها استنقاص للإسلام ووصفه بالتشويه والقذارة

السجن 21 عاماً لمقيم يمني شكك في ثوابت الدين وأساء للصحابة وكفر السلف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
10,664

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم يمني الجنسية بعد ثبوت إدانته بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والتشكيك في بعض ثوابت الدين الإسلامي، وذلك بكتابته عدداً من العبارات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيها استنقاص للدين الإسلامي ووصفه بالتشويه والقذارة، ووجوب أن يرسل الله نبياً جديداً بدين جديد، وسبه لبعض الصحابة -رضوان الله عليهم- ولعنه لأحدهم، ووصفه ما جاء في صحيح البخاري بالخزعبلات، ووصفه للمسلمين بالقذارة، وسبه لحكام هذه البلاد، ووصفهم بالظلم وبما لا يليق، وتطاوله على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ووصفه أتباع دعوته بالتكفيريين، وإصراره في مجلس القضاء على وصف الدولة بالظلم، ووصف منهج السلف في هذه البلاد بالتكفير.
 
وقررت المحكمة درء حد الردة بعد استتابته في مجلس القضاء، وتعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة 21 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، منها مدة 12 سنة بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ, ومدة أربع سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وأجهزة الجوال المضبوطة بحوزته في هذه القضية، والموصوفة في الدعوى وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء ما له وما عليه من حقوق، وعدم السماح له بدخولها إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.

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