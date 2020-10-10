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"السجون" تعلن عن 600 وظيفة "جندي".. الاثنين

أعلنت شعبة إجراءات القبول بالمديرية العامة للسجون فتح باب القبول والتسجيل للرجال لعدد (600 ) وظيفة برتبة ( جندي ) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خريجي آخر أربعة أعوام دراسية، وتعيينهم بعد التخرج في كل من ( إصلاحية الطائف – سديرة) .

ودعت الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالتسجيل وتعبئة البيانات عن طريق الرابط الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وبينت أن بداية التسجيل ستكون يوم الاثنين الموافق 26/1/1439هـ . اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً ونهاية التسجيل يوم الخميس الموافق 29/1/1439هـ . إلى الساعة العاشرة صباحاً.

وشروط القبول والتسجيل:
1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.
2. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً.
3. أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.
4. اجتياز الفحص الطبي الذي يتم بمستشفى قوى الأمن بالرياض.
5. أن لا يقل طول القامة للمتقدمين عن (168سم) وتناسب الطول مع الوزن.
6. يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
7. وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية .
8. وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .

وأوضحت أن الوثائق المطلوبة عند استلام المتقدم رسالة تتضمن المراجعة:
فعليه التوجه بالزي الرياضي وحلاقة شعر الرأس رقم (1) إلى مقر شعبة إجراءات القبول بالسجون الواقعة في ( الرياض - شارع إسطنبول – بجوار شركة نادك من الجهة الجنوبية ) ، مصطحب معه التالي :
1. أصل شهادة الثانوية العامة وصورة مصدقة منها.
2. وصورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة.
3. إحضار عدد (6) صور ملونة حديثة كاشف الرأس بخلفية بيضاء مقاس 4X6.
4. تعبئة النموذج الخاص بموعد مراجعة لجنة القبول.

5. توضع جميع تلك الأوراق بملف علاقي .

علماً بأنه لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة أعلاه ، وستكون الأفضلية للمتقدمين الذين يحملون مؤهلات فنية مدتها من ثلاثة أشهر فأعلى على أن تكون معتمدة من جهة رسمية وأن يكون احتساب الدورات في مجال تخصص الوظيفة فقط ولا يعتد بالمشاهد .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السجون" تعلن عن 600 وظيفة "جندي".. الاثنين
سبق

أعلنت شعبة إجراءات القبول بالمديرية العامة للسجون فتح باب القبول والتسجيل للرجال لعدد (600 ) وظيفة برتبة ( جندي ) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خريجي آخر أربعة أعوام دراسية، وتعيينهم بعد التخرج في كل من ( إصلاحية الطائف – سديرة) .

ودعت الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالتسجيل وتعبئة البيانات عن طريق الرابط الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وبينت أن بداية التسجيل ستكون يوم الاثنين الموافق 26/1/1439هـ . اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً ونهاية التسجيل يوم الخميس الموافق 29/1/1439هـ . إلى الساعة العاشرة صباحاً.

وشروط القبول والتسجيل:
1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.
2. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً.
3. أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.
4. اجتياز الفحص الطبي الذي يتم بمستشفى قوى الأمن بالرياض.
5. أن لا يقل طول القامة للمتقدمين عن (168سم) وتناسب الطول مع الوزن.
6. يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
7. وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية .
8. وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .

وأوضحت أن الوثائق المطلوبة عند استلام المتقدم رسالة تتضمن المراجعة:
فعليه التوجه بالزي الرياضي وحلاقة شعر الرأس رقم (1) إلى مقر شعبة إجراءات القبول بالسجون الواقعة في ( الرياض - شارع إسطنبول – بجوار شركة نادك من الجهة الجنوبية ) ، مصطحب معه التالي :
1. أصل شهادة الثانوية العامة وصورة مصدقة منها.
2. وصورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة.
3. إحضار عدد (6) صور ملونة حديثة كاشف الرأس بخلفية بيضاء مقاس 4X6.
4. تعبئة النموذج الخاص بموعد مراجعة لجنة القبول.

5. توضع جميع تلك الأوراق بملف علاقي .

علماً بأنه لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة أعلاه ، وستكون الأفضلية للمتقدمين الذين يحملون مؤهلات فنية مدتها من ثلاثة أشهر فأعلى على أن تكون معتمدة من جهة رسمية وأن يكون احتساب الدورات في مجال تخصص الوظيفة فقط ولا يعتد بالمشاهد .

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
03:42 PM

"السجون" تعلن عن 600 وظيفة "جندي".. الاثنين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
31,541

أعلنت شعبة إجراءات القبول بالمديرية العامة للسجون فتح باب القبول والتسجيل للرجال لعدد (600 ) وظيفة برتبة ( جندي ) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خريجي آخر أربعة أعوام دراسية، وتعيينهم بعد التخرج في كل من ( إصلاحية الطائف – سديرة) .

ودعت الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالتسجيل وتعبئة البيانات عن طريق الرابط الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وبينت أن بداية التسجيل ستكون يوم الاثنين الموافق 26/1/1439هـ . اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً ونهاية التسجيل يوم الخميس الموافق 29/1/1439هـ . إلى الساعة العاشرة صباحاً.

وشروط القبول والتسجيل:
1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.
2. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً.
3. أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.
4. اجتياز الفحص الطبي الذي يتم بمستشفى قوى الأمن بالرياض.
5. أن لا يقل طول القامة للمتقدمين عن (168سم) وتناسب الطول مع الوزن.
6. يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
7. وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية .
8. وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .

وأوضحت أن الوثائق المطلوبة عند استلام المتقدم رسالة تتضمن المراجعة:
فعليه التوجه بالزي الرياضي وحلاقة شعر الرأس رقم (1) إلى مقر شعبة إجراءات القبول بالسجون الواقعة في ( الرياض - شارع إسطنبول – بجوار شركة نادك من الجهة الجنوبية ) ، مصطحب معه التالي :
1. أصل شهادة الثانوية العامة وصورة مصدقة منها.
2. وصورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة.
3. إحضار عدد (6) صور ملونة حديثة كاشف الرأس بخلفية بيضاء مقاس 4X6.
4. تعبئة النموذج الخاص بموعد مراجعة لجنة القبول.

5. توضع جميع تلك الأوراق بملف علاقي .

علماً بأنه لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة أعلاه ، وستكون الأفضلية للمتقدمين الذين يحملون مؤهلات فنية مدتها من ثلاثة أشهر فأعلى على أن تكون معتمدة من جهة رسمية وأن يكون احتساب الدورات في مجال تخصص الوظيفة فقط ولا يعتد بالمشاهد .

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