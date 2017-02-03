"السديري والصباح" يقدمان التعازي لأسرة العنزي في وفاة أبيهم

قدم نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري تعازيه ومواساته لأسرة خطيب جامع رجاء العتيبي بمدينة الرياض الشيخ عبدالله العنزي، في وفاة والدهم الشيخ يتيم بن وتيد العنزي، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وثمّن خطيب جامع رجاء العتيبي بمدينة الرياص الشيخ عبدالله بن يتيم العنزي وإخوانه "فايز وفهد وعبدالرحمن وناصر ومحمد"، نيابةً عن أسرة العنزي بمدينة الرياض، وكافة مناطق المملكة هذه المشاعر والمواساة التي كان لها دور كبير في تخفيف الألم والحزن في مصابهم.

وتلقت أسرة "العنزي" برقية تعزية من سفير دولة الكويت في المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له يتيم العنزي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب الشيخ عبدالله بن يتيم العنزي عن شكره وتقديره أصالةً عن نفسه ونيابةً عن إخوانه لكل من واساهم في وفاة فقيدهم سواءً كان حضورياً أو هاتفياً أو فاكسياً، كما ثمن في هذا الصدد لـ"سبق" تفاعلها وتعازيها مع مُصاب أسرته بفقيدهم الغالي.