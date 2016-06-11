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‏"السديس" يؤكد أهمية البرامج الخيرية لمشروع المصليات المتنقلة

خلال استقباله "الحسينان" وعدداً من مرافقيه

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه الشيخ عبدالعزيز الحسينان مدير مشروع الأمير مشعل بن عبدالعزيز "للمصليات المتنقلة" وعدداً من مرافقيه.

ورحب الشيخ السديس بالحسينان وهنأه بشهر رمضان المبارك، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية العمل الذي تقوم به إدارة مشروع الأمير مشعل بن عبدالعزيز للمصليات المتنقلة والمشاريع الخيرية التي تكفل بها– رحمه الله.

من جانبه عبر الشيخ الحسينان والوفد المرافق له عن شكرهم للرئيس العام على حسن الاستقبال، وفي نهاية اللقاء كرم الرئيس العام الشيخ عبدالعزيز الحسينان والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال المستشار المشرف على مكتب الرئيس العام الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل.

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‏"السديس" يؤكد أهمية البرامج الخيرية لمشروع المصليات المتنقلة
سبق

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه الشيخ عبدالعزيز الحسينان مدير مشروع الأمير مشعل بن عبدالعزيز "للمصليات المتنقلة" وعدداً من مرافقيه.

ورحب الشيخ السديس بالحسينان وهنأه بشهر رمضان المبارك، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية العمل الذي تقوم به إدارة مشروع الأمير مشعل بن عبدالعزيز للمصليات المتنقلة والمشاريع الخيرية التي تكفل بها– رحمه الله.

من جانبه عبر الشيخ الحسينان والوفد المرافق له عن شكرهم للرئيس العام على حسن الاستقبال، وفي نهاية اللقاء كرم الرئيس العام الشيخ عبدالعزيز الحسينان والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال المستشار المشرف على مكتب الرئيس العام الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
01:09 AM

‏"السديس" يؤكد أهمية البرامج الخيرية لمشروع المصليات المتنقلة

خلال استقباله "الحسينان" وعدداً من مرافقيه

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ظافر الشهري - مكة المكرمة
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استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه الشيخ عبدالعزيز الحسينان مدير مشروع الأمير مشعل بن عبدالعزيز "للمصليات المتنقلة" وعدداً من مرافقيه.

ورحب الشيخ السديس بالحسينان وهنأه بشهر رمضان المبارك، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية العمل الذي تقوم به إدارة مشروع الأمير مشعل بن عبدالعزيز للمصليات المتنقلة والمشاريع الخيرية التي تكفل بها– رحمه الله.

من جانبه عبر الشيخ الحسينان والوفد المرافق له عن شكرهم للرئيس العام على حسن الاستقبال، وفي نهاية اللقاء كرم الرئيس العام الشيخ عبدالعزيز الحسينان والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال المستشار المشرف على مكتب الرئيس العام الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل.

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