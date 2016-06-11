"السديس" يحذِّر من التعامل مع الفئة الضالة والجهات الإرهابية المصنفة

وفقًا لما نص عليه البيان المشترك بين السعودية وعدد من الدول العربية

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، منسوبي الرئاسة والعاملين بها من الإدارات كافة بالالتزام بالتوجيهات السديدة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية الشقيقة في بيانهم المشترك، الذي صنف عددًا من الجماعات والمؤسسات الإرهابية.

وحذَّر الشيخ السديس من الانخراط والانجراف خلف هذه الأعمال المشبوهة بأي وجه من الوجوه، أو التواصل مع هذه الفئة الضالة الإرهابية، أو مع من يمت لهم بصلة، مشددًا على ألا يكون لهم في الرئاسة ومرافقها وإداراتها أي نوع من أنواع التواصل أو التعامل مع هذه الفئة الإرهابية، ومبينًا أن مَن يثبت عليه شيء من ذلك سيكون عرضة لتطبيق الأنظمة والقوانين بحقه.

ودعا السديس بأن يوفق الله قيادة السعودية الرشيدة لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ الله ديننا وعقيدتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا.