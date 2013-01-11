السعودية تتجه لصناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل المملكة

"السلام" أجرت تعديلاً على "عمودية" الأسطول العسكري التابع للداخلية

نقلت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، عن صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن المملكة تتجه لصناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل البلاد، بما في ذلك قطع الغيار، مشيرة إلى أنها وضعت خططاً تشمل صيانة الطائرات الخليجية داخل السعودية، سواء كانت عسكرية أم تجارية.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة "السلام" لصناعة الطيران يحيى الغريبي، إن "الأعوام الـ 10 المقبلة ستشهد بدء صناعة بعض الطائرات، بينما سيشهد العام الحالي تصنيع أجزاء إضافية من الطائرات"، مؤكداً أن ما نسبته 90% من المواد الهيكلية سيتم تصنيعها داخلياً بحلول 2030".

ولفت إلى أن الشركة تعمل على ضمان الاكتفاء الداخلي من أعمال الصيانة للأجهزة العسكرية بالسعودية.

وكشف "الغريبي"، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن الشركة أجرت تعديلاً على الطائرات العمودية للأسطول العسكري الذي يتبع وزارة الداخلية، لافتاً إلى وجود نقاشات مع بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل قطاع وزارة الحرس الوطني وقطاع الهلال الأحمر السعودي؛ للقيام بأعمال الصيانة.

وأشار إلى أن السعودية تمضي في اتجاه تملك القدرات على تصنيع الطائرات؛ للوصول إلى مرحلة تصنيع طائرات خاصة، قائلاً: "النية موجودة لبناء مصنع عسكري في السعودية، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت لبناء متكامل في مجال التصنيع".