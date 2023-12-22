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"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

السعودية تطلق أول برنامج دعم نقدي مباشر للمواطنين.. التسجيل بعد 5 أسابيع

خُصص له 25 ملياراً وأولى الدفعات بعد أشهر قليلة ويشمل شرائح عديدة

تفاصيل البرنامج الوطني الجديد "حساب المواطن":

- البرنامج سيخصص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ، كما أن الأسر ذات الدخل فوق المتوسط سيطولها دعم جزئي يتناسب مع دخلها.

-  مقدار الدعم  سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد.

- سيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

- تقرر تخصيص مبلغ 25 ملياراً للبرنامج في عام 2017 فيما يتوقع أن يرتفع المخصص إلى 60 مليارا في عام 2020.

-  فتح التسجيل للمواطنين بالبرنامج عبر بوابة إلكترونية في 4 جمادى الأولى من العام الجاري.

- يتوقع بدء صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في وقت لاحق من عام 2017.

- سيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً وسيتم سداد مبالغ الدعم لهم نقدا عن طريق التحويل المصرفي .

 

أعلنت -قبل قليل- تفاصيل البرنامج الوطني الجديد "حساب المواطن" الذي يعتبر من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي.

 

ويهدف البرنامج الجديد لدمج برامج الدعم الحكومي عبر آلية موحدة وأكثر كفاءة وعدالة وفعالية.

 

وحُددت للبرنامج أهداف رئيسية أبرزها حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي ، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها ، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.

 

والبرنامج سيخصص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ، كما أن الأسر ذات الدخل فوق المتوسط سيطولها دعم جزئي يتناسب مع دخلها ، فيما يستثني البرنامج الأسر ذات الدخل المرتفع حيث لن يغطيها الدعم .

 

وعن مقدار الدعم: سيتشكل وفقا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد من خلال تحليل مستويات الاستهلاك للطاقة بأنواعها واحتياجات الأسر الأخرى.

 

ووفقا للمعلومات سيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم وذلك ليعكس أي تغييرات في أسعار الطاقة أو غيرها من الإصلاحات التي قد تترك أعباءً إضافية على الأسر.

 

وتقرر تخصيص مبلغ 25 مليارا للبرنامج في عام 2017 فيما يتوقع أن يرتفع المخصص إلى 60 مليارا في عام 2020.

 

وتقرر فتح التسجيل للمواطنين بالبرنامج عبر بوابة إلكترونية في 4 جمادى الأولى من العام الجاري الموافق 1 فبراير 2017.

 

ويتوقع بدء صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في وقت لاحق من عام 2017.

 

يشار إلى أنه سيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً وسيتم سداد مبالغ الدعم لهم نقدا عن طريق التحويل المصرفي.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تطلق أول برنامج دعم نقدي مباشر للمواطنين.. التسجيل بعد 5 أسابيع
سبق

تفاصيل البرنامج الوطني الجديد "حساب المواطن":

- البرنامج سيخصص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ، كما أن الأسر ذات الدخل فوق المتوسط سيطولها دعم جزئي يتناسب مع دخلها.

-  مقدار الدعم  سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد.

- سيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

- تقرر تخصيص مبلغ 25 ملياراً للبرنامج في عام 2017 فيما يتوقع أن يرتفع المخصص إلى 60 مليارا في عام 2020.

-  فتح التسجيل للمواطنين بالبرنامج عبر بوابة إلكترونية في 4 جمادى الأولى من العام الجاري.

- يتوقع بدء صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في وقت لاحق من عام 2017.

- سيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً وسيتم سداد مبالغ الدعم لهم نقدا عن طريق التحويل المصرفي .

 

أعلنت -قبل قليل- تفاصيل البرنامج الوطني الجديد "حساب المواطن" الذي يعتبر من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي.

 

ويهدف البرنامج الجديد لدمج برامج الدعم الحكومي عبر آلية موحدة وأكثر كفاءة وعدالة وفعالية.

 

وحُددت للبرنامج أهداف رئيسية أبرزها حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي ، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها ، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.

 

والبرنامج سيخصص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ، كما أن الأسر ذات الدخل فوق المتوسط سيطولها دعم جزئي يتناسب مع دخلها ، فيما يستثني البرنامج الأسر ذات الدخل المرتفع حيث لن يغطيها الدعم .

 

وعن مقدار الدعم: سيتشكل وفقا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد من خلال تحليل مستويات الاستهلاك للطاقة بأنواعها واحتياجات الأسر الأخرى.

 

ووفقا للمعلومات سيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم وذلك ليعكس أي تغييرات في أسعار الطاقة أو غيرها من الإصلاحات التي قد تترك أعباءً إضافية على الأسر.

 

وتقرر تخصيص مبلغ 25 مليارا للبرنامج في عام 2017 فيما يتوقع أن يرتفع المخصص إلى 60 مليارا في عام 2020.

 

وتقرر فتح التسجيل للمواطنين بالبرنامج عبر بوابة إلكترونية في 4 جمادى الأولى من العام الجاري الموافق 1 فبراير 2017.

 

ويتوقع بدء صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في وقت لاحق من عام 2017.

 

يشار إلى أنه سيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً وسيتم سداد مبالغ الدعم لهم نقدا عن طريق التحويل المصرفي.

 

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
06:54 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:51 PM
خُصص له 25 ملياراً وأولى الدفعات بعد أشهر قليلة ويشمل شرائح عديدة

السعودية تطلق أول برنامج دعم نقدي مباشر للمواطنين.. التسجيل بعد 5 أسابيع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
88
203,649

تفاصيل البرنامج الوطني الجديد "حساب المواطن":

- البرنامج سيخصص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ، كما أن الأسر ذات الدخل فوق المتوسط سيطولها دعم جزئي يتناسب مع دخلها.

-  مقدار الدعم  سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد.

- سيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

- تقرر تخصيص مبلغ 25 ملياراً للبرنامج في عام 2017 فيما يتوقع أن يرتفع المخصص إلى 60 مليارا في عام 2020.

-  فتح التسجيل للمواطنين بالبرنامج عبر بوابة إلكترونية في 4 جمادى الأولى من العام الجاري.

- يتوقع بدء صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في وقت لاحق من عام 2017.

- سيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً وسيتم سداد مبالغ الدعم لهم نقدا عن طريق التحويل المصرفي .

 

أعلنت -قبل قليل- تفاصيل البرنامج الوطني الجديد "حساب المواطن" الذي يعتبر من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي.

 

ويهدف البرنامج الجديد لدمج برامج الدعم الحكومي عبر آلية موحدة وأكثر كفاءة وعدالة وفعالية.

 

وحُددت للبرنامج أهداف رئيسية أبرزها حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي ، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد أو الأسرة وبناء على دخلها ، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.

 

والبرنامج سيخصص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ، كما أن الأسر ذات الدخل فوق المتوسط سيطولها دعم جزئي يتناسب مع دخلها ، فيما يستثني البرنامج الأسر ذات الدخل المرتفع حيث لن يغطيها الدعم .

 

وعن مقدار الدعم: سيتشكل وفقا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد من خلال تحليل مستويات الاستهلاك للطاقة بأنواعها واحتياجات الأسر الأخرى.

 

ووفقا للمعلومات سيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم وذلك ليعكس أي تغييرات في أسعار الطاقة أو غيرها من الإصلاحات التي قد تترك أعباءً إضافية على الأسر.

 

وتقرر تخصيص مبلغ 25 مليارا للبرنامج في عام 2017 فيما يتوقع أن يرتفع المخصص إلى 60 مليارا في عام 2020.

 

وتقرر فتح التسجيل للمواطنين بالبرنامج عبر بوابة إلكترونية في 4 جمادى الأولى من العام الجاري الموافق 1 فبراير 2017.

 

ويتوقع بدء صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في وقت لاحق من عام 2017.

 

يشار إلى أنه سيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً وسيتم سداد مبالغ الدعم لهم نقدا عن طريق التحويل المصرفي.

 

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