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السعودية تعتزم تصنيع رشاشات "أيه كا- 103" وتتفق مع موسكو على توريد "إس- 400"

وفق عقد توطين بين "الصناعات العسكرية" و"روس أوبورون إكسبورت"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ماريا فوروبيوفا؛ اليوم الإثنين، أن شركة "روس أوبورون إكسبورت"، وقّعت مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، عقداً لتوطين صناعة الرشاشات الآلية، "أيه كا- 103".

وأوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صباح اليوم، خبراً مفاده أن موسكو والرياض اتفقتا على توريد "إس- 400" وأسلحة أخرى.

وقالت فوروبيوفا؛ لـ "سبوتنيك": خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا، وقّعت "روس أوبورون إكسبورت" والشركة السعودية للصناعات العسكرية عقداً حول الشروط العامة لتنظيم ترخيص صناعة رشاشات "أيه كا- 103" وذخيرتها في السعودية.

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السعودية تعتزم تصنيع رشاشات "أيه كا- 103" وتتفق مع موسكو على توريد "إس- 400"
سبق

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ماريا فوروبيوفا؛ اليوم الإثنين، أن شركة "روس أوبورون إكسبورت"، وقّعت مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، عقداً لتوطين صناعة الرشاشات الآلية، "أيه كا- 103".

وأوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صباح اليوم، خبراً مفاده أن موسكو والرياض اتفقتا على توريد "إس- 400" وأسلحة أخرى.

وقالت فوروبيوفا؛ لـ "سبوتنيك": خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا، وقّعت "روس أوبورون إكسبورت" والشركة السعودية للصناعات العسكرية عقداً حول الشروط العامة لتنظيم ترخيص صناعة رشاشات "أيه كا- 103" وذخيرتها في السعودية.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
10:31 AM

السعودية تعتزم تصنيع رشاشات "أيه كا- 103" وتتفق مع موسكو على توريد "إس- 400"

وفق عقد توطين بين "الصناعات العسكرية" و"روس أوبورون إكسبورت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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27,701

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ماريا فوروبيوفا؛ اليوم الإثنين، أن شركة "روس أوبورون إكسبورت"، وقّعت مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، عقداً لتوطين صناعة الرشاشات الآلية، "أيه كا- 103".

وأوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صباح اليوم، خبراً مفاده أن موسكو والرياض اتفقتا على توريد "إس- 400" وأسلحة أخرى.

وقالت فوروبيوفا؛ لـ "سبوتنيك": خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا، وقّعت "روس أوبورون إكسبورت" والشركة السعودية للصناعات العسكرية عقداً حول الشروط العامة لتنظيم ترخيص صناعة رشاشات "أيه كا- 103" وذخيرتها في السعودية.

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