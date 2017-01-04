"السعودية للكهرباء": أنهينا أعمال الشبكة بمخطط "7" في شرائع مكة

قالت في تفاعلها مع "سبق": تم ردم الحفر والشارع عادَ لسابق عهده

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه تم الانتهاء من الأعمال في مخطط "7" بالشرائع بمكة، وإعادة الشارع إلى سابق عهده، في وقت قياسي.

وأضافت رداً على ما نشرته "سبق" بتاريخ 30/ 12/ 2016 تحت عنوان: "غياب التنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة والكهرباء يشوّه طريقاً ويضيع مجهوداً"، أنها تحرص في التأكيد على المقاولين التابعين لها بسرعة ردم الحفر، وإصلاح الطرق فور الانتهاء من المشاريع التي يتم تنفيذها لصالح الشركة، بعد التأكد من سلامتها؛ مؤكدة أن جميع مواقع الحفر تخضع لإجراءات الأمن والسلامة الواردة في لائحة الشركة؛ حرصاً على حياة المارة والعاملين بتلك الشركات.

وكانت "سبق" قد نشرت في الخبر السابق، أنه في أقل من 24 ساعة على تنظيف وإزالة الأتربة وغسيل شوارع وطرق مخطط "7" بالشرائع، ووجود مكثف لمعدات الأمانة، وانتشار عمالتها؛ أتلفت شركة الكهرباء ذلك المجهود، وأعادت الأتربة وبقايا الحجارة في عدد من المواقع؛ مسببة أضراراً لبعض المركبات بسبب سقوط عجلاتها داخل الحفر نتيجة تمديدات كهرباء امتدت لمئات الأمتار.

وشددت الشركة على التزامها بإيصال الخدمة الكهربائية لمشتركيها مدعومة بأعلى معايير الأمن والسلامة؛ لافتة إلى حرصها على مواصلة كل الجهود التي من شأنها دعم موثوقية الخدمة في كافة مناطق المملكة.