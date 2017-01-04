"السعودية للكهرباء" تطلق حملة تبرعات بين موظفيها لمساندة السوريين

استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين بالتضامن مع المنكوبين

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء حملة تبرعات داخلية تتيح لمنسوبيها التبرع نقداً لمناصرة الأشقاءالسوريين، استجابة للدعوة الكريمة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للتضامن معهم، ومساندتهم، وتخفيفاً لمعاناتهم وللظروف القاسية التي يمرون بها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد بن محمد الشيحة: "الحملة التي تم إطلاقها تأتي انسجاماً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب السوري الشقيق ودعمهم بالمساعدات الإنسانية في ظل الظروف العصيبة التي يمرون بها، وتأكيداً لريادة المملكة في العمل الإنساني، والوقوف مع أشقائها في أحلك الظروف وأقسى المحن".

وأضاف: "الشركة وجهت رسالة داخلية لمنسوبيها تدعوهم إلى المساهمة في مد يد العون لإخوانهم السوريين ومساعدتهم، مذكرة إياهم بأن تلك التبرعات ستكون داعمة للحملة التي تقودها المملكة لإغاثة الشعب السوري ومساندته، وانسجاماً مع الدور الهام الذي تلعبه الشركة في مجالات العمل الإنساني والخيري".

وأردف: "تم تخصيص رابط إلكتروني يتيح للموظف تحديد المبلغ الراغب في التبرع به، على أن تقوم الشركة باستقطاعه من الراتب الشهري له وإيصاله إلى إدارة "الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا".

وذكّر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء الموظفين، بأهمية دعم الحملة والوقوف بجانب إخوانهم السوريين ترسيخاً للروابط الإنسانية العميقة التي تجمع الشعب السعودي بأبناء الشعب السوري الشقيق، والتي تستوجب توفير مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي اللازمة لتمكينهم من تجاوز المحن التي يتعرضون لها.