"السعودية للكهرباء" راعٍ إستراتيجي للملتقى السعودي للكهرباء

الشركة تشارك بورقتي عمل عن "التوطين وتقليل الفاقد الفني"

ترعى الشركة السعودية للكهرباء الملتقى السعودي للكهرباء 2017م، الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 محرم 1439هـ، الموافق من 10 إلى 12 أكتوبر 2017م، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجال صناعة الطاقة الكهربائية من داخل وخارج المملكة، والعديد من الشركات العالمية والمحلية.



ويُشكل الملتقى فرصة لكبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات، وإثراء المعرفة والتعرف على الفرص الاستثمارية في السوق السعودية في إطار العمل وفق رؤية المملكة 2030.



وقال حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء: الرعاية الاستراتيجية من قبل الشركة للملتقى تأتي في إطار دورها لتوطين الصناعات الكهربائية في المملكة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء، وخططها لجذب الشركات والمصانع الأجنبية للعمل في المملكة بهدف نقل التقنيات الحديثة، في إطار تحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال الصناعات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأضاف: المرحلة الحالية تشهد خطوات حثيثة نحو مزيد من توطين الصناعات الكهربائية، ونمواً مطرداً في أعداد المصانع والشركات العاملة في هذا المجال، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة، التي نجحت في الاستغناء عن المنتجات والمعدات التي كان يتم استيرادها قبل سنوات من السوق الخارجي.



وأردف: الاستراتيجية الوطنية لدعم تلك الصناعة الهامة تُشجيع إنشاء المزيد من المصانع المحلية ودعم توطين الخدمات "اللوجستية، الاصلاح، الانشاء" بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين والتركيز على عملية البحث والتطوير لتلك الصناعة الهامة.



وتابع: الشركة السعودية للكهرباء لديها استراتيجية طويلة المدى، تعمل على توطين الصناعات المحلية، ودعم المصانع والشركات الوطنية، وشهدت السنوات الماضية ش خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه، وذلك من خلال تقديم ميزة تنافسية للأسعار المحلية تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية.



وقال "الغبيني": "السعودية للكهرباء"، تتصدر جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودي، خاصة وأنها منحت الأولوية المطلقة في توفير احتياجاتها للمصانع المحلية، كما راجعت جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، والتي يلزم تعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات المحلية.



وأضاف: نسبة نمو المصانع المحلية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بلغ نحو 700 % خلال الفترة من 2001م إلى نهاية 2016م، حيث بلغ عدد المصانع المحلية التي تتعامل معها الشركة أكثر من 475 مصنعا، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المشتريات التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء من منتجات مصنعة محلياً إلى حوالي 70% سنوياً بنهاية العام الماضي.



وأردف: مازال التركيز مستمر في توطين المصانع والمقاولين، حيث تم تخصيص إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل بفريق عمل مميز لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعة والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية من مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات النقل اللوجستية اضافة الى ورش الإصلاح المتخصصة.



وتشارك السعودية للكهرباء بورقتي عمل في الملتقى؛ تحمل الاولى عنوان "تجارب محلية بتوطين الصناعات" وتحمل الثانية عنوان "تقليل الفاقد الفني في التوزيع"، حيث تستعرض تجربة السعودية للكهرباء وجهودها في دعم المصانع المحلية لزيادة المحتوى المحلي في الصناعة مبادرات الشركة المتفرعة من استراتيجيتها في رفع المحتوى المحلي.