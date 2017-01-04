السفارة في مانيلا تحذر مجدداً من استقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة
قالت: الكثير من المواطنين تعرّض للنصب والاحتيال وتكبد خسائر مالية
حذرت السفارة السعودية بالفلبين المواطنين من التعامل مع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية أو الأفراد فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية.
وأوضحت، اليوم، أن الاستقدام يجب أن يتم عن طريق مكاتب الاستقدام في المملكة فقط، مبينةً أن تجديد التحذير جاء بعد أن لاحظت السفارة أن بعض المواطنين لا يزال يتعامل مع السماسرة رغم التحذيرات المستمرة، خاصة وأن الكثير منهم تعرض للنصب والاحتيال، وتكبد خسائر مالية، كما أن السفارة تلقت العديد من الشكاوى في هذا السياق.
السفارة في مانيلا تحذر مجدداً من استقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-01-04
حذرت السفارة السعودية بالفلبين المواطنين من التعامل مع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية أو الأفراد فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية.
وأوضحت، اليوم، أن الاستقدام يجب أن يتم عن طريق مكاتب الاستقدام في المملكة فقط، مبينةً أن تجديد التحذير جاء بعد أن لاحظت السفارة أن بعض المواطنين لا يزال يتعامل مع السماسرة رغم التحذيرات المستمرة، خاصة وأن الكثير منهم تعرض للنصب والاحتيال، وتكبد خسائر مالية، كما أن السفارة تلقت العديد من الشكاوى في هذا السياق.
04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
01:27 PM
قالت: الكثير من المواطنين تعرّض للنصب والاحتيال وتكبد خسائر مالية
السفارة في مانيلا تحذر مجدداً من استقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة
حذرت السفارة السعودية بالفلبين المواطنين من التعامل مع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية أو الأفراد فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية.
وأوضحت، اليوم، أن الاستقدام يجب أن يتم عن طريق مكاتب الاستقدام في المملكة فقط، مبينةً أن تجديد التحذير جاء بعد أن لاحظت السفارة أن بعض المواطنين لا يزال يتعامل مع السماسرة رغم التحذيرات المستمرة، خاصة وأن الكثير منهم تعرض للنصب والاحتيال، وتكبد خسائر مالية، كما أن السفارة تلقت العديد من الشكاوى في هذا السياق.