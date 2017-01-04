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السفارة في مانيلا تحذر مجدداً من استقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة

قالت: الكثير من المواطنين تعرّض للنصب والاحتيال وتكبد خسائر مالية

حذرت السفارة السعودية بالفلبين المواطنين من التعامل مع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية أو الأفراد فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية.

وأوضحت،  اليوم، أن الاستقدام  يجب أن يتم عن طريق مكاتب الاستقدام في المملكة فقط، مبينةً أن تجديد التحذير جاء بعد أن لاحظت السفارة أن بعض المواطنين لا يزال يتعامل مع السماسرة رغم التحذيرات المستمرة، خاصة وأن الكثير منهم تعرض للنصب والاحتيال، وتكبد خسائر مالية، كما أن السفارة تلقت العديد من الشكاوى في هذا السياق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في مانيلا تحذر مجدداً من استقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة
سبق

حذرت السفارة السعودية بالفلبين المواطنين من التعامل مع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية أو الأفراد فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية.

وأوضحت،  اليوم، أن الاستقدام  يجب أن يتم عن طريق مكاتب الاستقدام في المملكة فقط، مبينةً أن تجديد التحذير جاء بعد أن لاحظت السفارة أن بعض المواطنين لا يزال يتعامل مع السماسرة رغم التحذيرات المستمرة، خاصة وأن الكثير منهم تعرض للنصب والاحتيال، وتكبد خسائر مالية، كما أن السفارة تلقت العديد من الشكاوى في هذا السياق.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
01:27 PM
قالت: الكثير من المواطنين تعرّض للنصب والاحتيال وتكبد خسائر مالية

السفارة في مانيلا تحذر مجدداً من استقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,684

حذرت السفارة السعودية بالفلبين المواطنين من التعامل مع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية أو الأفراد فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية.

وأوضحت،  اليوم، أن الاستقدام  يجب أن يتم عن طريق مكاتب الاستقدام في المملكة فقط، مبينةً أن تجديد التحذير جاء بعد أن لاحظت السفارة أن بعض المواطنين لا يزال يتعامل مع السماسرة رغم التحذيرات المستمرة، خاصة وأن الكثير منهم تعرض للنصب والاحتيال، وتكبد خسائر مالية، كما أن السفارة تلقت العديد من الشكاوى في هذا السياق.

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