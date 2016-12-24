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السفير السعودي في الأردن يسلِّم شيك المساهمة السعودية للأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمَيْن من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي العبدالله، ممثل المفوض العام مدير دائرة الشركاء العرب في وكالة الغوث الدولية لتشغيــل اللاجئيـن الفلسـطـينيــين (الأونروا) مر الرفاعي، ومسؤول العلاقات الخارجية والمشاريع في الوكالة منير إلياس منة.
 
وقام السفير بتسليمهما الشيك الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لميزانية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، الذي يقدر بمليوني دولار.
 
وأكد السفير أن المملكة العربية السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومن منطلق حرصها على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فإنها حريصة على دعم ميزانية وكالة (الأونروا)؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

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السفير السعودي في الأردن يسلِّم شيك المساهمة السعودية للأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين
سبق

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي العبدالله، ممثل المفوض العام مدير دائرة الشركاء العرب في وكالة الغوث الدولية لتشغيــل اللاجئيـن الفلسـطـينيــين (الأونروا) مر الرفاعي، ومسؤول العلاقات الخارجية والمشاريع في الوكالة منير إلياس منة.
 
وقام السفير بتسليمهما الشيك الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لميزانية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، الذي يقدر بمليوني دولار.
 
وأكد السفير أن المملكة العربية السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومن منطلق حرصها على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فإنها حريصة على دعم ميزانية وكالة (الأونروا)؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
10:15 PM
تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمَيْن من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية

السفير السعودي في الأردن يسلِّم شيك المساهمة السعودية للأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي العبدالله، ممثل المفوض العام مدير دائرة الشركاء العرب في وكالة الغوث الدولية لتشغيــل اللاجئيـن الفلسـطـينيــين (الأونروا) مر الرفاعي، ومسؤول العلاقات الخارجية والمشاريع في الوكالة منير إلياس منة.
 
وقام السفير بتسليمهما الشيك الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لميزانية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، الذي يقدر بمليوني دولار.
 
وأكد السفير أن المملكة العربية السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومن منطلق حرصها على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فإنها حريصة على دعم ميزانية وكالة (الأونروا)؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

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