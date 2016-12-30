السفير السعودي في كوريا يلتقي الخوارزميين الصغار: أنتم فخرٌ لنا

حصدوا المراكز الـ 3 الأولى في مسابقة الرياضيات الذهنية

تصوير: فايز الزيادي: أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كوريا الجنوبية السفير رياض بن أحمد المباركي، أن تحقيق فريق السعودية المشارك في مسابقة الرياضيات الذهنية "الخوارزمي الصغير" المراكز الثلاثة الأولى يعد إنجازاً ونجاحاً يستحق الدعم والتقدير.

وقال السفير خلال لقائه عدداً من أفراد الفريق هذا اليوم في مقر السفارة بسيول: "هذا النجاح يرفع رأس الوطن ونحن فخورون به جداً".

وعقد اللقاء في أجواءٍ من الدعم والتشجيع المتبادل، وشدّ السفير على أيدي الفائزين وطالبهم بالاستمرار في التحصيل العلمي وتحقيق المزيد من النجاحات.

من جهتهم، عبّر المتسابقون وعدد من أولياء الأمور عن اعتزازهم وشكرهم لسفير خادم الحرمين، على حُسن استقبالهم، وأشادوا بتكريم الملحق الثقافي السعودي في كوريا د. هشام خداوردي؛ للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وقت التتويج.

وكان "خوارزميو المملكة العربية السعودية" قد حصدوا الأربعاء الماضي، المراكز الثلاثة الأولى في سباق الـ 16 دولة للرياضيات الذهنية "الخوارزمي" المقام في العاصمة الكورية، وذلك بمشاركة 20 طالباً سعودياً ضمن المستويات المتاحة في السباق.