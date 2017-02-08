السفير السعودي يزور جناح معهد الإدارة العامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

اطلع على إصداراته العلمية المتخصصة وأبدى إعجابه بكتاب التجربة الإدارية للملك سلمان

زار السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان جناح معهد الإدارة العامة المشارك ضمن الجناح السعودي في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حالياً في العاصمة المصرية، حيث استقبله المشرف على الجناح مدير إدارة النشر بالمعهد عبدالرحمن النبهان، واطلع السفير على إصدارات المعهد الفكرية والعلمية المتخصصة، والبحوث في شؤون الإدارة والتدريب ومجالات التنمية الإدارية بشكل عام.

وأبدى إعجابه بالكتاب الذي أصدره المعهد عن التجربة الإدارية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد حالياً متابعة كبيرة، كما يشهد عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية والمتنوعة.