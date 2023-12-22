السلطات التركية تطلق سراح أسرة قاتل السفير الروسي

قالت قناة "سي.إن.إن ترك" اليوم الخميس: إن السلطات التركية أطلقت سراح أقارب الشرطي الذي قتل بالرصاص السفير الروسي في أنقرة قبل ثلاثة أيام.

وقالت مصادر أمنية تركية لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع: إن السلطات اعتقلت والد ووالدة وشقيقة "مولود ميرد ألتنطاش" واثنين من أقاربه؛ وذلك بعد أن قتل الشرطيُّ (22 عاماً) -وهو خارج نوبة عمله- السفيرَ الروسي يوم الاثنين.