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السلطات التركية تطلق سراح أسرة قاتل السفير الروسي

قالت قناة "سي.إن.إن ترك" اليوم الخميس: إن السلطات التركية أطلقت سراح أقارب الشرطي الذي قتل بالرصاص السفير الروسي في أنقرة قبل ثلاثة أيام.

 

وقالت مصادر أمنية تركية لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع: إن السلطات اعتقلت والد ووالدة وشقيقة "مولود ميرد ألتنطاش" واثنين من أقاربه؛ وذلك بعد أن قتل الشرطيُّ (22 عاماً) -وهو خارج نوبة عمله- السفيرَ الروسي يوم الاثنين.

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السلطات التركية تطلق سراح أسرة قاتل السفير الروسي
سبق

قالت قناة "سي.إن.إن ترك" اليوم الخميس: إن السلطات التركية أطلقت سراح أقارب الشرطي الذي قتل بالرصاص السفير الروسي في أنقرة قبل ثلاثة أيام.

 

وقالت مصادر أمنية تركية لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع: إن السلطات اعتقلت والد ووالدة وشقيقة "مولود ميرد ألتنطاش" واثنين من أقاربه؛ وذلك بعد أن قتل الشرطيُّ (22 عاماً) -وهو خارج نوبة عمله- السفيرَ الروسي يوم الاثنين.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:40 AM

السلطات التركية تطلق سراح أسرة قاتل السفير الروسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت قناة "سي.إن.إن ترك" اليوم الخميس: إن السلطات التركية أطلقت سراح أقارب الشرطي الذي قتل بالرصاص السفير الروسي في أنقرة قبل ثلاثة أيام.

 

وقالت مصادر أمنية تركية لوكالة "رويترز" هذا الأسبوع: إن السلطات اعتقلت والد ووالدة وشقيقة "مولود ميرد ألتنطاش" واثنين من أقاربه؛ وذلك بعد أن قتل الشرطيُّ (22 عاماً) -وهو خارج نوبة عمله- السفيرَ الروسي يوم الاثنين.

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