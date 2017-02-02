"السليمان": مزاحمة المحتاجين بـ"حساب المواطن".. "لصوصية ودناءة نفس"

طالب بالاحتياط لتزويرهم البيانات ومنعهم من مواصلة الاحتلاب للمال العام!

يحذّر الكاتب الصحفي خالد السليمان ممن أطلق عليهم "لصوص حساب المواطن"، وهم المستغنون الذين يزاحمون المحتاجين بـ"دناءة نفس"، ويلجأون للتحايل والتزوير لتنطبق عليهم شروط التسجيل!

وفي مقاله "لصوص (حساب المواطن)!" بصحيفة "عكاظ" يقول "السليمان": "بدأ أمس التسجيل في برنامج (حساب المواطن)، وقد توقفت عند تغريدة للزميل العزيز حمد البكر دعا فيها المستغني لعدم مزاحمة المحتاج، ومقصده الذين يلجأون للتحايل والتزوير لتنطبق عليهم شروط التسجيل! فالبعض يملك خبرة طويلة في اقتناص الفرص المجانية، رغم أن الله أغناهم عنها، أمثال من زاحموا طلاب مِنح الأراضي في الحصول على المنح وهم في غنى عنها، وبعضهم حصل عليها أكثر من مرة، وفي أكثر من منطقة، باسمه وأسماء أفراد أسرته، وهناك من زاحم الفقراء في الحصول على إعانات ومساعدات الضمان الاجتماعي بتزوير الوثائق وطمس الحقائق، للحصول على (فتات) يدلّ على رخص و(دناءة) النفس! هؤلاء لا بد أن تكون الدولة قد احتاطت لهم، وامتلكت خبرة كافية للتصدي لجشعهم، ومنعهم من مواصلة الاحتلاب غير المشروع للمال العام!".