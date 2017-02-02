النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السليمان": مزاحمة المحتاجين بـ"حساب المواطن".. "لصوصية ودناءة نفس"

طالب بالاحتياط لتزويرهم البيانات ومنعهم من مواصلة الاحتلاب للمال العام!

يحذّر الكاتب الصحفي خالد السليمان ممن أطلق عليهم "لصوص حساب المواطن"، وهم المستغنون الذين يزاحمون المحتاجين بـ"دناءة نفس"، ويلجأون للتحايل والتزوير لتنطبق عليهم شروط التسجيل!

وفي مقاله "لصوص (حساب المواطن)!" بصحيفة "عكاظ" يقول "السليمان": "بدأ أمس التسجيل في برنامج (حساب المواطن)، وقد توقفت عند تغريدة للزميل العزيز حمد البكر دعا فيها المستغني لعدم مزاحمة المحتاج، ومقصده الذين يلجأون للتحايل والتزوير لتنطبق عليهم شروط التسجيل! فالبعض يملك خبرة طويلة في اقتناص الفرص المجانية، رغم أن الله أغناهم عنها، أمثال من زاحموا طلاب مِنح الأراضي في الحصول على المنح وهم في غنى عنها، وبعضهم حصل عليها أكثر من مرة، وفي أكثر من منطقة، باسمه وأسماء أفراد أسرته، وهناك من زاحم الفقراء في الحصول على إعانات ومساعدات الضمان الاجتماعي بتزوير الوثائق وطمس الحقائق، للحصول على (فتات) يدلّ على رخص و(دناءة) النفس! هؤلاء لا بد أن تكون الدولة قد احتاطت لهم، وامتلكت خبرة كافية للتصدي لجشعهم، ومنعهم من مواصلة الاحتلاب غير المشروع للمال العام!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السليمان": مزاحمة المحتاجين بـ"حساب المواطن".. "لصوصية ودناءة نفس"
سبق

يحذّر الكاتب الصحفي خالد السليمان ممن أطلق عليهم "لصوص حساب المواطن"، وهم المستغنون الذين يزاحمون المحتاجين بـ"دناءة نفس"، ويلجأون للتحايل والتزوير لتنطبق عليهم شروط التسجيل!

وفي مقاله "لصوص (حساب المواطن)!" بصحيفة "عكاظ" يقول "السليمان": "بدأ أمس التسجيل في برنامج (حساب المواطن)، وقد توقفت عند تغريدة للزميل العزيز حمد البكر دعا فيها المستغني لعدم مزاحمة المحتاج، ومقصده الذين يلجأون للتحايل والتزوير لتنطبق عليهم شروط التسجيل! فالبعض يملك خبرة طويلة في اقتناص الفرص المجانية، رغم أن الله أغناهم عنها، أمثال من زاحموا طلاب مِنح الأراضي في الحصول على المنح وهم في غنى عنها، وبعضهم حصل عليها أكثر من مرة، وفي أكثر من منطقة، باسمه وأسماء أفراد أسرته، وهناك من زاحم الفقراء في الحصول على إعانات ومساعدات الضمان الاجتماعي بتزوير الوثائق وطمس الحقائق، للحصول على (فتات) يدلّ على رخص و(دناءة) النفس! هؤلاء لا بد أن تكون الدولة قد احتاطت لهم، وامتلكت خبرة كافية للتصدي لجشعهم، ومنعهم من مواصلة الاحتلاب غير المشروع للمال العام!".

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
01:52 PM
طالب بالاحتياط لتزويرهم البيانات ومنعهم من مواصلة الاحتلاب للمال العام!

"السليمان": مزاحمة المحتاجين بـ"حساب المواطن".. "لصوصية ودناءة نفس"

A A A
أيمن حسن - الرياض
42
16,061

يحذّر الكاتب الصحفي خالد السليمان ممن أطلق عليهم "لصوص حساب المواطن"، وهم المستغنون الذين يزاحمون المحتاجين بـ"دناءة نفس"، ويلجأون للتحايل والتزوير لتنطبق عليهم شروط التسجيل!

وفي مقاله "لصوص (حساب المواطن)!" بصحيفة "عكاظ" يقول "السليمان": "بدأ أمس التسجيل في برنامج (حساب المواطن)، وقد توقفت عند تغريدة للزميل العزيز حمد البكر دعا فيها المستغني لعدم مزاحمة المحتاج، ومقصده الذين يلجأون للتحايل والتزوير لتنطبق عليهم شروط التسجيل! فالبعض يملك خبرة طويلة في اقتناص الفرص المجانية، رغم أن الله أغناهم عنها، أمثال من زاحموا طلاب مِنح الأراضي في الحصول على المنح وهم في غنى عنها، وبعضهم حصل عليها أكثر من مرة، وفي أكثر من منطقة، باسمه وأسماء أفراد أسرته، وهناك من زاحم الفقراء في الحصول على إعانات ومساعدات الضمان الاجتماعي بتزوير الوثائق وطمس الحقائق، للحصول على (فتات) يدلّ على رخص و(دناءة) النفس! هؤلاء لا بد أن تكون الدولة قد احتاطت لهم، وامتلكت خبرة كافية للتصدي لجشعهم، ومنعهم من مواصلة الاحتلاب غير المشروع للمال العام!".

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة