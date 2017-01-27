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"السواحة": 100 ألف دولار جائزة لمن يقدم تحليلاً أمنياً عن هجمات شمعون2

أكد لـ"سبق" مصداقية الجائزة مشدداً على أنه يجب أن يكون تحليلاً شاملاً

أعلن المدير التنفيذي لشركة سيسكو في السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة عن طرحه لجائزة مالية ضخمة تبلغ 100 ألف دولار لمن يقدم تقريراً مميزاً يحلل الهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً، وتضررت منه قرابة 11 جهة، و1800 خادم، و9000 حاسب آلي.
 
وأكد المهندس عبدالله السواحة لـ "سبق" مصداقية هذه الجائزة، ذاكراً بأنه سيقدمها لمن يقدم تقريراً أو تحليلاً مفصلاً لما حدث من هجمات إلكترونية.
 
وأضاف: ‏يجب أن يكون التقرير شاملاً وقائماً على كشف واختراق الثغرات وتحليل ما حصل، كذلك تقديم توصيات تفيد في زيادة الوعي، والحماية الكافية للحد من مثل هذه الهجمات.
 
وأردف "السواحة" بأن المجال مفتوح للفرق الأمنية للمشاركة، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في حال الحصول على التقرير المتميز والشامل القابل للتنفيذ لخدمة وحماية الوطن.

وفي نهاية حديثه قال "المهندس عبدالله" إننا سنعمل على تبني الفائز بهذه الجائزة لرفع وصقل مستواه للاستفادة قدراته في خدمة الوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السواحة": 100 ألف دولار جائزة لمن يقدم تحليلاً أمنياً عن هجمات شمعون2
سبق

أعلن المدير التنفيذي لشركة سيسكو في السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة عن طرحه لجائزة مالية ضخمة تبلغ 100 ألف دولار لمن يقدم تقريراً مميزاً يحلل الهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً، وتضررت منه قرابة 11 جهة، و1800 خادم، و9000 حاسب آلي.
 
وأكد المهندس عبدالله السواحة لـ "سبق" مصداقية هذه الجائزة، ذاكراً بأنه سيقدمها لمن يقدم تقريراً أو تحليلاً مفصلاً لما حدث من هجمات إلكترونية.
 
وأضاف: ‏يجب أن يكون التقرير شاملاً وقائماً على كشف واختراق الثغرات وتحليل ما حصل، كذلك تقديم توصيات تفيد في زيادة الوعي، والحماية الكافية للحد من مثل هذه الهجمات.
 
وأردف "السواحة" بأن المجال مفتوح للفرق الأمنية للمشاركة، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في حال الحصول على التقرير المتميز والشامل القابل للتنفيذ لخدمة وحماية الوطن.

وفي نهاية حديثه قال "المهندس عبدالله" إننا سنعمل على تبني الفائز بهذه الجائزة لرفع وصقل مستواه للاستفادة قدراته في خدمة الوطن.

27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
01:36 AM
أكد لـ"سبق" مصداقية الجائزة مشدداً على أنه يجب أن يكون تحليلاً شاملاً

"السواحة": 100 ألف دولار جائزة لمن يقدم تحليلاً أمنياً عن هجمات شمعون2

A A A
عبدالسلام العنزي - الرياض
16
34,004

أعلن المدير التنفيذي لشركة سيسكو في السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة عن طرحه لجائزة مالية ضخمة تبلغ 100 ألف دولار لمن يقدم تقريراً مميزاً يحلل الهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً، وتضررت منه قرابة 11 جهة، و1800 خادم، و9000 حاسب آلي.
 
وأكد المهندس عبدالله السواحة لـ "سبق" مصداقية هذه الجائزة، ذاكراً بأنه سيقدمها لمن يقدم تقريراً أو تحليلاً مفصلاً لما حدث من هجمات إلكترونية.
 
وأضاف: ‏يجب أن يكون التقرير شاملاً وقائماً على كشف واختراق الثغرات وتحليل ما حصل، كذلك تقديم توصيات تفيد في زيادة الوعي، والحماية الكافية للحد من مثل هذه الهجمات.
 
وأردف "السواحة" بأن المجال مفتوح للفرق الأمنية للمشاركة، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة، في حال الحصول على التقرير المتميز والشامل القابل للتنفيذ لخدمة وحماية الوطن.

وفي نهاية حديثه قال "المهندس عبدالله" إننا سنعمل على تبني الفائز بهذه الجائزة لرفع وصقل مستواه للاستفادة قدراته في خدمة الوطن.

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