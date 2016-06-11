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السواط لاعباً تعاونياً لثلاث سنوات مقبلة

أعلنت إدارة نادي التعاون توقيعها مع عبدالمجيد السواط لاعب خط وسط فريق الهلال لمدة ثلاث سنوات.

وجاء توقيع العقد بناءً على توصية من البرتغالي قوميز وبدعم الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ.

وتمت مراسم التوقيع في الرياض بحضور علي الشايعي نائب رئيس النادي وغرم العمري وكيل اللاعب.

من جهته قدم محمد القاسم الشكر لنواف بن سعد رئيس نادي الهلال على تعاملهم المثالي والاحترافي في الصفقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السواط لاعباً تعاونياً لثلاث سنوات مقبلة
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون توقيعها مع عبدالمجيد السواط لاعب خط وسط فريق الهلال لمدة ثلاث سنوات.

وجاء توقيع العقد بناءً على توصية من البرتغالي قوميز وبدعم الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ.

وتمت مراسم التوقيع في الرياض بحضور علي الشايعي نائب رئيس النادي وغرم العمري وكيل اللاعب.

من جهته قدم محمد القاسم الشكر لنواف بن سعد رئيس نادي الهلال على تعاملهم المثالي والاحترافي في الصفقة.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
10:53 PM

السواط لاعباً تعاونياً لثلاث سنوات مقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلنت إدارة نادي التعاون توقيعها مع عبدالمجيد السواط لاعب خط وسط فريق الهلال لمدة ثلاث سنوات.

وجاء توقيع العقد بناءً على توصية من البرتغالي قوميز وبدعم الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ.

وتمت مراسم التوقيع في الرياض بحضور علي الشايعي نائب رئيس النادي وغرم العمري وكيل اللاعب.

من جهته قدم محمد القاسم الشكر لنواف بن سعد رئيس نادي الهلال على تعاملهم المثالي والاحترافي في الصفقة.

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