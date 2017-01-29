السودان.. استدعاء القائم بالأعمال في سفارة أمريكا اعتراضاً على قرار الرئيس "ترامب"

عبر وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم استياء حكومة السودان بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والخاص بتقييد دخول المواطنين السودانيين للولايات المتحدة الأمريكية ضمن مواطني سبع دول وفقاً لما ذكرته سكاي نيوز.



وقد استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميريكية بالخرطوم ستيفن كوتسيوس، حيث أكد له استياء حكومة الخرطوم إزاء ما اتخذ من إجراءات تجاه المواطنين السودانيين، الأمر الذي تعتبره حكومة السودان رسالة سلبية في ظل التطورات الإيجابية في مسار العلاقات بين البلدين، خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وفي ظل التعاون القائم بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.



وفي هذا السياق أكد الكريم حرص بلاده على مواصلة الحوار والتعاون مع الجانب الأمريكي على كافة الأصعدة الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، وفقاً لما أوضحت وكالة "سونا" للأنباء.