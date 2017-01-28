السودان يأسف لتزامن حظر ترامب مع التقدم بشأن رفع العقوبات

بعد قرار ترامب منع دخول القادمين من 7 دول

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت: "إنَّ السودان يأسف لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنًا مع "خطوة تاريخية" اتخذت قبل أسابيع لرفع العقوبات الأمريكية عنه لتعاونه في مكافحة الإرهاب".

وأصدر ترامب يوم الجمعة أمرًا تنفيذيًا يعلق دخول اللاجئين لمدة أربعة شهور، كما يمنع مؤقتًا دخول المسافرين القادمين من سوريا وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين من بينها السودان قائلاً: "إن الأمر من شأنه حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية".

وجاء القرار بعد أسبوعين على قول إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما إنها سترفع حظرًا تجاريًا على السودان استمر لعشرين عامًا وتنهي تجميد الأصول وتلغي العقوبات المالية كرد فعل على تعاون الخرطوم في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق إن قرار رفع العقوبات تم بموافقة ترامب.

وقال بيان وزارة الخارجية يوم السبت "إنه لمن المؤسف حقا أن جاء القرار متزامنا مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية عن السودان وشروع المؤسسات الاقتصادية والمالية ورجال المال والأعمال في البلدين في التواصل وفِي تطوير مشروعاتهم الاستثمارية والتجارية بغية توظيف ما يتمتع بِه البلدان من موارد وإمكانات طبيعية وبشرية واقتصادية هائلة لصالح شعبي البلدين."