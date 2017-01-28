النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان يأسف لتزامن حظر ترامب مع التقدم بشأن رفع العقوبات

بعد قرار ترامب منع دخول القادمين من 7 دول

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت: "إنَّ السودان يأسف لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنًا مع "خطوة تاريخية" اتخذت قبل أسابيع لرفع العقوبات الأمريكية عنه لتعاونه في مكافحة الإرهاب".

وأصدر ترامب يوم الجمعة أمرًا تنفيذيًا يعلق دخول اللاجئين لمدة أربعة شهور، كما يمنع مؤقتًا دخول المسافرين القادمين من سوريا وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين من بينها السودان قائلاً: "إن الأمر من شأنه حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية".

وجاء القرار بعد أسبوعين على قول إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما إنها سترفع حظرًا تجاريًا على السودان استمر لعشرين عامًا وتنهي تجميد الأصول وتلغي العقوبات المالية كرد فعل على تعاون الخرطوم في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق إن قرار رفع العقوبات تم بموافقة ترامب.

وقال بيان وزارة الخارجية يوم السبت "إنه لمن المؤسف حقا أن جاء القرار متزامنا مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية عن السودان وشروع المؤسسات الاقتصادية والمالية ورجال المال والأعمال في البلدين في التواصل وفِي تطوير مشروعاتهم الاستثمارية والتجارية بغية توظيف ما يتمتع بِه البلدان من موارد وإمكانات طبيعية وبشرية واقتصادية هائلة لصالح شعبي البلدين."

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السودان يأسف لتزامن حظر ترامب مع التقدم بشأن رفع العقوبات
سبق

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت: "إنَّ السودان يأسف لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنًا مع "خطوة تاريخية" اتخذت قبل أسابيع لرفع العقوبات الأمريكية عنه لتعاونه في مكافحة الإرهاب".

وأصدر ترامب يوم الجمعة أمرًا تنفيذيًا يعلق دخول اللاجئين لمدة أربعة شهور، كما يمنع مؤقتًا دخول المسافرين القادمين من سوريا وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين من بينها السودان قائلاً: "إن الأمر من شأنه حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية".

وجاء القرار بعد أسبوعين على قول إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما إنها سترفع حظرًا تجاريًا على السودان استمر لعشرين عامًا وتنهي تجميد الأصول وتلغي العقوبات المالية كرد فعل على تعاون الخرطوم في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق إن قرار رفع العقوبات تم بموافقة ترامب.

وقال بيان وزارة الخارجية يوم السبت "إنه لمن المؤسف حقا أن جاء القرار متزامنا مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية عن السودان وشروع المؤسسات الاقتصادية والمالية ورجال المال والأعمال في البلدين في التواصل وفِي تطوير مشروعاتهم الاستثمارية والتجارية بغية توظيف ما يتمتع بِه البلدان من موارد وإمكانات طبيعية وبشرية واقتصادية هائلة لصالح شعبي البلدين."

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
10:02 PM
بعد قرار ترامب منع دخول القادمين من 7 دول

السودان يأسف لتزامن حظر ترامب مع التقدم بشأن رفع العقوبات

A A A
بندر الدوشي - واشنطن
3
8,490

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت: "إنَّ السودان يأسف لتضمين المواطنين السودانيين في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنًا مع "خطوة تاريخية" اتخذت قبل أسابيع لرفع العقوبات الأمريكية عنه لتعاونه في مكافحة الإرهاب".

وأصدر ترامب يوم الجمعة أمرًا تنفيذيًا يعلق دخول اللاجئين لمدة أربعة شهور، كما يمنع مؤقتًا دخول المسافرين القادمين من سوريا وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين من بينها السودان قائلاً: "إن الأمر من شأنه حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية".

وجاء القرار بعد أسبوعين على قول إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما إنها سترفع حظرًا تجاريًا على السودان استمر لعشرين عامًا وتنهي تجميد الأصول وتلغي العقوبات المالية كرد فعل على تعاون الخرطوم في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق إن قرار رفع العقوبات تم بموافقة ترامب.

وقال بيان وزارة الخارجية يوم السبت "إنه لمن المؤسف حقا أن جاء القرار متزامنا مع إنجاز البلدين لخطوة تاريخية مهمة برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية عن السودان وشروع المؤسسات الاقتصادية والمالية ورجال المال والأعمال في البلدين في التواصل وفِي تطوير مشروعاتهم الاستثمارية والتجارية بغية توظيف ما يتمتع بِه البلدان من موارد وإمكانات طبيعية وبشرية واقتصادية هائلة لصالح شعبي البلدين."

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,513
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,901
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,047
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,404

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة