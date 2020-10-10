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"السياحة" تُكَرّم 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قطعاً أثرية

خلال الملتقى الأول للآثار في المتحف الوطني بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قائمةً بأسماء 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قِطَعاً أثرية للهيئة، أو أبلغوا عن مواقع أثرية، أو تعاونوا مع الهيئة في المحافظة على التراث الحضاري للمملكة، وقررت تكريمهم خلال الملتقى الأول للآثار الوطنية في المملكة.

وسيُفتتح الملتقى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الثلاثاء 18 صفر 1439، الموافق 7 نوفمبر 2017، في المتحف الوطني بالرياض.

ومن المقرر تسليم المكرّمين -الذين يمثلون جميع مناطق المملكة- شهادات شكر وتقدير من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ تقديراً لدورهم في الإبلاغ عن مواقع أثرية، أو تسليم القطع الأثرية، أو تعاونهم مع الهيئة في هذا المجال؛ وذلك خلال الفترة 2013- 2017.

ودأبت الهيئة على تكريم مُعيدي القطع الأثرية في المناسبات والمعارض التي تنظمها، كما تطلق سنوياً حملةً توعويةً وإعلامية لرفع الوعي بأهمية إعادة القطع الأثرية والإبلاغ عن المواقع الأثرية؛ انطلاقاً من قيمتها الوطنية والحضارية.

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"السياحة" تُكَرّم 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قطعاً أثرية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قائمةً بأسماء 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قِطَعاً أثرية للهيئة، أو أبلغوا عن مواقع أثرية، أو تعاونوا مع الهيئة في المحافظة على التراث الحضاري للمملكة، وقررت تكريمهم خلال الملتقى الأول للآثار الوطنية في المملكة.

وسيُفتتح الملتقى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الثلاثاء 18 صفر 1439، الموافق 7 نوفمبر 2017، في المتحف الوطني بالرياض.

ومن المقرر تسليم المكرّمين -الذين يمثلون جميع مناطق المملكة- شهادات شكر وتقدير من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ تقديراً لدورهم في الإبلاغ عن مواقع أثرية، أو تسليم القطع الأثرية، أو تعاونهم مع الهيئة في هذا المجال؛ وذلك خلال الفترة 2013- 2017.

ودأبت الهيئة على تكريم مُعيدي القطع الأثرية في المناسبات والمعارض التي تنظمها، كما تطلق سنوياً حملةً توعويةً وإعلامية لرفع الوعي بأهمية إعادة القطع الأثرية والإبلاغ عن المواقع الأثرية؛ انطلاقاً من قيمتها الوطنية والحضارية.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
12:22 PM

"السياحة" تُكَرّم 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قطعاً أثرية

خلال الملتقى الأول للآثار في المتحف الوطني بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قائمةً بأسماء 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قِطَعاً أثرية للهيئة، أو أبلغوا عن مواقع أثرية، أو تعاونوا مع الهيئة في المحافظة على التراث الحضاري للمملكة، وقررت تكريمهم خلال الملتقى الأول للآثار الوطنية في المملكة.

وسيُفتتح الملتقى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الثلاثاء 18 صفر 1439، الموافق 7 نوفمبر 2017، في المتحف الوطني بالرياض.

ومن المقرر تسليم المكرّمين -الذين يمثلون جميع مناطق المملكة- شهادات شكر وتقدير من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ تقديراً لدورهم في الإبلاغ عن مواقع أثرية، أو تسليم القطع الأثرية، أو تعاونهم مع الهيئة في هذا المجال؛ وذلك خلال الفترة 2013- 2017.

ودأبت الهيئة على تكريم مُعيدي القطع الأثرية في المناسبات والمعارض التي تنظمها، كما تطلق سنوياً حملةً توعويةً وإعلامية لرفع الوعي بأهمية إعادة القطع الأثرية والإبلاغ عن المواقع الأثرية؛ انطلاقاً من قيمتها الوطنية والحضارية.

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