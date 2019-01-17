السيسي: هذا هو وقت التماسك مع السعودية وأمننا العربي مرتبط بتماسكنا

قال: الأمن القومي العربي "في حالة انكشاف أغرى قوى إقليمية بملء الفراغ"

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ إنه حريصٌ على العلاقات مع السعودية، التي قال إن الوقت حالياً هو "للتماسك" بينها وبين القاهرة، وحذّر من وجود "حالة انكشاف" في الأمن القومي العربي.

وعن سير الحرب ضدّ الإرهاب، قال السيسي: إن ما يحدث في مصر والمنطقة بالصراع مع الإرهاب "حرب ضروس لا تقل عن الحروب التقليدية بل أشد".

وتحدّث عن أن الأمن القومي العربي "في حالة انكشاف أدّت إلى فراغ كبير أغرى منظمات متطرفة وقوى إقليمية بملء الفراغ".

وعن علاقات مصر الدولية والوضع الإقليمي، توقع الرئيس المصري بحواره مع رؤساء تحرير الصحف، أمس، وجود "تفاهم أكبر واستعداد للتعاون وتنسيق أعمق مع إدارة دونالد ترامب"، خاصة لناحية الإمداد بالمعدات والمعلومات ضمن الحرب على الإرهاب، وتحدث عن العلاقة مع روسيا وتوقف رحلات الطيران بين البلدين منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء، قائلاً: إنه لا يمكن وصف النظرة إلى ذلك إلا من باب "العتب" الناجم عن الشخصية المصرية بما لها من "عشم" في تصرفات الآخرين.

ووفق "سي إن إن" طالب السيسي؛ المصريين بـ "السيطرة على الإنجاب للحد من النمو السكاني" الذي قال إنه "يشكل عبئاً كبيراً جداً ولو لم تتم السيطرة عليه فلن يشعر الناس بثمار التنمية"، وأشار أيضا إلى قرب حصول تعديل وزاري.

ورداً على سؤال حول شعور "الرأي العام العربي" بأن الأجواء "غير مواتية بين مصر والسعودية"، قال السيسي: "نحن حريصون على العلاقات مع أشقائنا، ونقول إن أمننا مرتبط بتماسكنا وبوحدتنا ومرتبط بتفاهمنا مع بعضنا بعضا.. وأقول: هذا هو وقت التماسك".