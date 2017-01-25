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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تنظم المؤتمر السعودي للصحة الإلكترونية

بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية

تنظم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية، المؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية، تحت رعاية الرئيس الفخري للجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، بالتزامن مع إقامة المؤتمر الدولي الأول للمعلوماتية الصحية خلال الفترة من (24 – 26 جمادى الأولى)، بمقر مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.
 
ويعد هذا المنتدى العلمي فرصة للمختصين والمهتمين للمشاركة وتبادل البحوث والنتائج، وتشجيع النقاش حول كيفية تقديم الرعاية الصحية والدعم الكامل والفعال ونشر ثقافة الصحة الإلكترونية، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتجددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن في هذا المجال، بالإضافة إلى إيجاد فهم مشترك للتحديات الإلكترونية المختلفة بما في ذلك سبل وتقنيات الأمن التكنولوجي والإلكتروني المتقدمة، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية. 
 
ويستهدف المؤتمر مقدمي الرعاية الصحية واختصاصيي المعلوماتية الصحية وتقنيات المعلومات واختصاصيي أمن المعلومات، متضمناً ثلاث ورش عمل هي: مقدمة برنامج التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، آلية كتابة البحوث لاختصاصيي المهن الصحية والباحثين، وورشة عمل تدريبية للإبداع في مجال الرعاية الصحية.
 ويتناول المشاركون في المؤتمر عدة موضوعات أبرزها: إنشاء منتدى علمي ريادي على الصعيد الوطني لتقديم أفضل الممارسات في مجال المعلوماتية الصحية، التعرف على التحديات المستمرة والمتجددة التي تواجه اختصاصيي المعلوماتية الصحية مع تحديد أفضل حلول لها، تعزيز أوجه التعاون الخلاق وتحقيق شراكات بين اختصاصيي المعلوماتية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي ونظرائهم من العلماء والمنظمات الدولية، تعزيز التعاون الفعال والشراكات بين المتخصصين والعلماء الدوليين والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات.
وستتولى اللجنة المنظمة نشر جميع الأوراق المقبولة، وسيدعى مقدمو أفضل الأوراق إلى عرضها في مجلة (سبرنغر) المتخصصة في نقل البيانات الضخمة والأنظمة المرتكزة على المعرفة. علماً بأن اللجنة المنظمة للمؤتمر رصدت جائزة لأفضل ورقة مقدمة للمؤتمر، ستمنح للبحث الأكثر تميزاً ضمن أعمال المؤتمر، وجائزة أخرى لأفضل ورقة طلابية ستمنح للبحث الأبرز من بين مشاركات الطلاب، وسوف يعتمد الاختيار لأي من الجائزتين على الأصالة والجودة الفنية والأثر المتوقع على المحتوى العلمي الذي تتناوله بجانب المستوى المتميز في عرضها. وسوف يرأس جلسات المؤتمر نخبة من المختصين في مجالات تقنية المعلومات المختلفة.

 
ولمزيد من المعلومات أو التسجيل يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني: (www.icihi.org).
 

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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تنظم المؤتمر السعودي للصحة الإلكترونية
سبق

تنظم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية، المؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية، تحت رعاية الرئيس الفخري للجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، بالتزامن مع إقامة المؤتمر الدولي الأول للمعلوماتية الصحية خلال الفترة من (24 – 26 جمادى الأولى)، بمقر مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.
 
ويعد هذا المنتدى العلمي فرصة للمختصين والمهتمين للمشاركة وتبادل البحوث والنتائج، وتشجيع النقاش حول كيفية تقديم الرعاية الصحية والدعم الكامل والفعال ونشر ثقافة الصحة الإلكترونية، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتجددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن في هذا المجال، بالإضافة إلى إيجاد فهم مشترك للتحديات الإلكترونية المختلفة بما في ذلك سبل وتقنيات الأمن التكنولوجي والإلكتروني المتقدمة، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية. 
 
ويستهدف المؤتمر مقدمي الرعاية الصحية واختصاصيي المعلوماتية الصحية وتقنيات المعلومات واختصاصيي أمن المعلومات، متضمناً ثلاث ورش عمل هي: مقدمة برنامج التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، آلية كتابة البحوث لاختصاصيي المهن الصحية والباحثين، وورشة عمل تدريبية للإبداع في مجال الرعاية الصحية.
 ويتناول المشاركون في المؤتمر عدة موضوعات أبرزها: إنشاء منتدى علمي ريادي على الصعيد الوطني لتقديم أفضل الممارسات في مجال المعلوماتية الصحية، التعرف على التحديات المستمرة والمتجددة التي تواجه اختصاصيي المعلوماتية الصحية مع تحديد أفضل حلول لها، تعزيز أوجه التعاون الخلاق وتحقيق شراكات بين اختصاصيي المعلوماتية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي ونظرائهم من العلماء والمنظمات الدولية، تعزيز التعاون الفعال والشراكات بين المتخصصين والعلماء الدوليين والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات.
وستتولى اللجنة المنظمة نشر جميع الأوراق المقبولة، وسيدعى مقدمو أفضل الأوراق إلى عرضها في مجلة (سبرنغر) المتخصصة في نقل البيانات الضخمة والأنظمة المرتكزة على المعرفة. علماً بأن اللجنة المنظمة للمؤتمر رصدت جائزة لأفضل ورقة مقدمة للمؤتمر، ستمنح للبحث الأكثر تميزاً ضمن أعمال المؤتمر، وجائزة أخرى لأفضل ورقة طلابية ستمنح للبحث الأبرز من بين مشاركات الطلاب، وسوف يعتمد الاختيار لأي من الجائزتين على الأصالة والجودة الفنية والأثر المتوقع على المحتوى العلمي الذي تتناوله بجانب المستوى المتميز في عرضها. وسوف يرأس جلسات المؤتمر نخبة من المختصين في مجالات تقنية المعلومات المختلفة.

 
ولمزيد من المعلومات أو التسجيل يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني: (www.icihi.org).
 

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
11:22 PM
بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تنظم المؤتمر السعودي للصحة الإلكترونية

A A A
ظافر الشهري - الرياض
0
338

تنظم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية، المؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية، تحت رعاية الرئيس الفخري للجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، بالتزامن مع إقامة المؤتمر الدولي الأول للمعلوماتية الصحية خلال الفترة من (24 – 26 جمادى الأولى)، بمقر مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.
 
ويعد هذا المنتدى العلمي فرصة للمختصين والمهتمين للمشاركة وتبادل البحوث والنتائج، وتشجيع النقاش حول كيفية تقديم الرعاية الصحية والدعم الكامل والفعال ونشر ثقافة الصحة الإلكترونية، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتجددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن في هذا المجال، بالإضافة إلى إيجاد فهم مشترك للتحديات الإلكترونية المختلفة بما في ذلك سبل وتقنيات الأمن التكنولوجي والإلكتروني المتقدمة، بالإضافة إلى الحوسبة السحابية. 
 
ويستهدف المؤتمر مقدمي الرعاية الصحية واختصاصيي المعلوماتية الصحية وتقنيات المعلومات واختصاصيي أمن المعلومات، متضمناً ثلاث ورش عمل هي: مقدمة برنامج التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، آلية كتابة البحوث لاختصاصيي المهن الصحية والباحثين، وورشة عمل تدريبية للإبداع في مجال الرعاية الصحية.
 ويتناول المشاركون في المؤتمر عدة موضوعات أبرزها: إنشاء منتدى علمي ريادي على الصعيد الوطني لتقديم أفضل الممارسات في مجال المعلوماتية الصحية، التعرف على التحديات المستمرة والمتجددة التي تواجه اختصاصيي المعلوماتية الصحية مع تحديد أفضل حلول لها، تعزيز أوجه التعاون الخلاق وتحقيق شراكات بين اختصاصيي المعلوماتية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي ونظرائهم من العلماء والمنظمات الدولية، تعزيز التعاون الفعال والشراكات بين المتخصصين والعلماء الدوليين والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات.
وستتولى اللجنة المنظمة نشر جميع الأوراق المقبولة، وسيدعى مقدمو أفضل الأوراق إلى عرضها في مجلة (سبرنغر) المتخصصة في نقل البيانات الضخمة والأنظمة المرتكزة على المعرفة. علماً بأن اللجنة المنظمة للمؤتمر رصدت جائزة لأفضل ورقة مقدمة للمؤتمر، ستمنح للبحث الأكثر تميزاً ضمن أعمال المؤتمر، وجائزة أخرى لأفضل ورقة طلابية ستمنح للبحث الأبرز من بين مشاركات الطلاب، وسوف يعتمد الاختيار لأي من الجائزتين على الأصالة والجودة الفنية والأثر المتوقع على المحتوى العلمي الذي تتناوله بجانب المستوى المتميز في عرضها. وسوف يرأس جلسات المؤتمر نخبة من المختصين في مجالات تقنية المعلومات المختلفة.

 
ولمزيد من المعلومات أو التسجيل يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني: (www.icihi.org).
 

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