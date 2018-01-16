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الشباب يستعد لـ"وج" بمشاركة 9 لاعبين من الفريق الأولمبي

 واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم الأحد تحضيراته على ملعب الأمير خالد بن سلطان بإشراف سامي الجابر المدير الفني للفريق، وذلك استعداداً للقاء فريق "وج" يوم الخميس المقبل ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.


واستهلت التدريبات بالتمارين اللياقية بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم الجابر الفريق لعدة مجموعات، طبقوا عدداً من الجمل الفنية في منتصف الملعب، ألحقها بتقسيمة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق جمل منوعة ليختتم المدرب حصته التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.


من جهة أخرى شهدت التدريبات مشاركة تسعة لاعبين من الفريق الأولمبي هم: "عبدالمجيد عريشي، عبدالله الخيبيري، مشاري القريشي، فيصل دوريش، ماجد الحنتوش، عبدالله المقباس، عبدالملك الشمري، حسن رغفاوي، وسلطان منتش".


من جانب آخر بدأ اللاعبان الجزائري محمد بن يطو، وهتان باهبري، برنامجهما التأهيلي اللياقي، وذلك بعد إصابة الأول بتمدد في الرباط الجانبي، فيما تعرض الثاني لتمدد في عضلات الفخذ الأمامية.


كما تواجد في عيادة النادي إسماعيل مغربي بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ورخي الشمري بعد تعرضه لشد عضلي، بالإضافة إلى عبدالرحمن خيرالله الذي تعرض لالتواء في مفصل الكاحل أثناء مشاركته مع الفريق الأولمبي.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يستعد لـ"وج" بمشاركة 9 لاعبين من الفريق الأولمبي
سبق

 واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم الأحد تحضيراته على ملعب الأمير خالد بن سلطان بإشراف سامي الجابر المدير الفني للفريق، وذلك استعداداً للقاء فريق "وج" يوم الخميس المقبل ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.


واستهلت التدريبات بالتمارين اللياقية بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم الجابر الفريق لعدة مجموعات، طبقوا عدداً من الجمل الفنية في منتصف الملعب، ألحقها بتقسيمة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق جمل منوعة ليختتم المدرب حصته التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.


من جهة أخرى شهدت التدريبات مشاركة تسعة لاعبين من الفريق الأولمبي هم: "عبدالمجيد عريشي، عبدالله الخيبيري، مشاري القريشي، فيصل دوريش، ماجد الحنتوش، عبدالله المقباس، عبدالملك الشمري، حسن رغفاوي، وسلطان منتش".


من جانب آخر بدأ اللاعبان الجزائري محمد بن يطو، وهتان باهبري، برنامجهما التأهيلي اللياقي، وذلك بعد إصابة الأول بتمدد في الرباط الجانبي، فيما تعرض الثاني لتمدد في عضلات الفخذ الأمامية.


كما تواجد في عيادة النادي إسماعيل مغربي بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ورخي الشمري بعد تعرضه لشد عضلي، بالإضافة إلى عبدالرحمن خيرالله الذي تعرض لالتواء في مفصل الكاحل أثناء مشاركته مع الفريق الأولمبي.
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
12:05 AM

الشباب يستعد لـ"وج" بمشاركة 9 لاعبين من الفريق الأولمبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم الأحد تحضيراته على ملعب الأمير خالد بن سلطان بإشراف سامي الجابر المدير الفني للفريق، وذلك استعداداً للقاء فريق "وج" يوم الخميس المقبل ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.


واستهلت التدريبات بالتمارين اللياقية بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم الجابر الفريق لعدة مجموعات، طبقوا عدداً من الجمل الفنية في منتصف الملعب، ألحقها بتقسيمة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق جمل منوعة ليختتم المدرب حصته التدريبية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.


من جهة أخرى شهدت التدريبات مشاركة تسعة لاعبين من الفريق الأولمبي هم: "عبدالمجيد عريشي، عبدالله الخيبيري، مشاري القريشي، فيصل دوريش، ماجد الحنتوش، عبدالله المقباس، عبدالملك الشمري، حسن رغفاوي، وسلطان منتش".


من جانب آخر بدأ اللاعبان الجزائري محمد بن يطو، وهتان باهبري، برنامجهما التأهيلي اللياقي، وذلك بعد إصابة الأول بتمدد في الرباط الجانبي، فيما تعرض الثاني لتمدد في عضلات الفخذ الأمامية.


كما تواجد في عيادة النادي إسماعيل مغربي بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ورخي الشمري بعد تعرضه لشد عضلي، بالإضافة إلى عبدالرحمن خيرالله الذي تعرض لالتواء في مفصل الكاحل أثناء مشاركته مع الفريق الأولمبي.
 

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