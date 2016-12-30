الشباب يعود لسكة الانتصارات على حساب الباطن في دوري "جميل"

ظل في المركز الخامس

عاد الشباب لنغمة الانتصارات مجددًا في دوري جميل؛ وذلك بعد فوزه اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف على نادي الباطن في الجولة الخامسة عشرة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.



بدأ الشباب المباراة بتشكيل مكون من: منصور جوهر - عبدالله الأسطا - سعود كريري - عبدالمجيد الصليهم - أحمد عطيف - عبدالعزيز البيشي - عبدالله السبيعي - صالح القميزي - عبدالله الفهد - سلطان الدعيع - إسماعيل مغربي.



بينما دخل مدرب نادي الباطن خالد القروني المباراة بكل من: مزيد فريح - بندر المطيري - نايف الظفيري - مهنا العنزي - جدعان الشمري - خالد دخيل العنزي - وليام الفيس - وليد حزام - سلطان غنيمان - بدر بندر - جورجي سيلفا.



سجَّل الشباب أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب أحمد عطيف في الدقيقة الـ٣٧ بعد جملة تكتيكية، بدأها إسماعيل مغربي، الذي مررها لصالح القميزي، الذي وضعها من بين مدافعي نادي الباطن للاعب أحمد عطيف، الذي غيّر اتجاه الكرة لشباك الباطن.



وفرض الشباب سيطرته على مجريات الشوط الأول، قبل أن يعود في بالشوط الثاني لتسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه عبدالعزيز البيشي بالدقيقة الـ٥٨ مستفيدًا من تمريرة أحمد عطيف.



وسجل لاعب الباطن جورجي سيلفا هدف فريقه الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة الـ٧٦، تسبب بها لاعب الشباب عبدالله الفهد.



وعاد الشباب بعد ذلك سريعًا لأجواء المباراة بالهدف الثالث الذي سجله عبدالله الأسطا بالدقيقة الـ٨٩، وأضاع الباطن ركلة جزاء أخرى عن طريق لاعبه سهو المطيري بالدقيقة الـ٩٢؛ لينهي بعد ذلك الحكم مشاري المشاري المباراة.



ورفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الباطن عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

