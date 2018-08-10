الشباب يُكمل عقد أجانبه الستة بالعراقي سعد الأمير

أعلنت إدارة نادي الشباب مساء اليوم الأربعاء التوقيع رسمياً مع لاعب وسط منتخب العراق والنادي الأهلي سعد الأمير لمدة عام واحد دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.



وبهذا التعاقد يغلق الفريق الشبابي عقد المحترفين الأجانب حيث أبقى على الجزائريين جمال بن بلعمري ومحمد بن يطو من الموسم الماضي، بالإضافة إلى تعاقده في فترة الانتقالات الجارية مع كل من الأرميني ماركوس بيتزيللي والحارس التونسي فارق بن مصطفى والبرازيلي جوناتاس بيلوسو.



