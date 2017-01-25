"الشبل": "الخطوط السعودية" تمضي قُدماً في تنفيذ مبادرات برنامج التحول

​خلال زيارته لمرافق المؤسسة

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل أن "السعودية" تمضي قُدماً في استكمال مراحل التخصيص وتنفيذ مبادرات برنامج التحول والخطة الإستراتيجية (SV2020) لتحديث وتنمية الأسطول، وتحسين الخدمات، وتطوير المنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية.



وأشار إلى أن الخطوات التي تم إنجازها في هذا الإطار خلال الأشهر الماضية تُعد قياسية، خاصة ما يتعلق منها بتوفير السعة المقعدية، وتطوير الأسطول والتقنية والأنظمة الداخلية لمواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل الجوي داخلياً ودولياً.



جاء ذلك خلال لقائه قيادات المؤسسة ورؤساء الشركات والوحدات الإستراتيجية والقطاعات التشغيلية في مستهل زيارة تعريفية، رافقه خلالها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وشملت مرافق المؤسسة وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية.



وقال "الشبل" إن الخطوط السعودية تؤدي دوراً إستراتيجياً سواء في مجال نشاطها وهو النقل الجوي وما توفره في هذا الإطار من خدمات لعموم ضيوفها من مختلف الشرائح، أو من خلال مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ضمن مبادرات منظومة الطيران في المملكة، وهو أحد القطاعات المعنية بالمساهمة في تحقيق "رؤية المملكة 2030" بعد أن أصبح النقل الجوي صناعة تنافسية ومتطورة، وهو ما يحتم مضاعفة وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة وشركاتها المختلفة، وتطوير الأداء وتحسين الخدمات والنهوض بالناقل الوطني، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



واطّلع "الشبل" خلال لقائه رؤساء الشركات والوحدات الإستراتيجية على تقارير الأداء التشغيلي للشركات والوحدات والقطاعات التشغيلية عن العام الماضي وخططها الحالية والمستقبلية عبر عروض مرئية تضمنت المبادرات التي تم ـــ ويتم ـــ إنجازها تحت مظلة برنامج التحول والأهداف الإستراتيجية لكل شركة على حدة، ودورها في المنظومة التشغيلية للخطوط السعودية لخدمة حركة الطيران في المملكة.



وبعد لقائه الموسع بقيادات المؤسسة ورؤساء الشركات والوحدات والقطاعات التشغيلية واطلاعه على تقارير الأداء وخطط التطوير، أكد "الشبل" أهمية الاستمرار في برامج تطوير وتحسين الخدمات في كافة المواقع بدءاً من منظومة الخدمات الإلكترونية وتطبيقاتها، والخدمات المباشرة سواء الأرضية أو الجوية حتى وصول الضيف إلى وجهته.



واستهل الدكتور غسان الشبل جولته الميدانية في مرافق المؤسسة بزيارة أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، حيث اطلع على برامجها وإمكاناتها التدريبية الحديثة والرخص التي حصلت عليها من هيئات ومنظمات دولية، وحضر جانباً من التدريب النظري في قاعات التدريب، والتقى بمجموعة من متدربي الطيران الذين يتلقون تدريبهم النهائي في الأكاديمية، وتدريب برامج السلامة لكافة الملاحين.



وكانت أكاديمية "السعودية" للخدمة الجوية المحطة الثانية في جولة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الدكتور غسان الشبل، ومدير عام المؤسسة المهندس صالح الجاسر، وشملت الجولة قاعات التدريب الأساسي والنهائي، وكبائن التدريب العملي، وبرامج السلامة، والتقى "الشبل" بمتدربي الخدمة الجوية المستجدين وهنأهم على التحاقهم بهذا البرنامج المميز، متمنياً لهم التوفيق خلال فترة التدريب وفي حياتهم العملية بمشيئة الله.



وصادفت جولة الدكتور غسان الشبل في الأكاديمية الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من برنامج تدريب الخدمة الجوية للشباب السعودي المنتهي بالتوظيف (الدفعة 39) بحضور أولياء أمور الخريجين بعد أن أتموا تدريبهم العملي والنظري، وسوف يتم تعيينهم على الفور على وظائف مضيفين جويين بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، وقد شاركهم "الشبل" والمهندس صالح الجاسر فرحتهم بالتخرج وهنأهم على مثابرتهم وتفوقهم خلال مرحلة التدريب وتمنيا لهم التوفيق في مشوارهم العملي كملاحين على متن طائرات الخطوط السعودية.



وبدأ برنامج اليوم الثاني بمقر شركة طيران السعودية الخاص، حيث استعرض الرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص عبر عرض مرئي نشأة وتطور الشركة، وتوسيع نشاطها ليشمل إدارة وتشغيل الطائرات إلى جانب وتشغيل أسطولها من الطائرات الحديث.



كما استعرض تطور منتجات شركة طيران السعودية الخاص في إطار مبادرات برنامج التحول وفي مقدمتها منتج البيرق وخدماته المميزة لرجال الأعمال وكبار الشخصيات عبر رحلاته المنتظمة بين الرياض وجدة وخطط توسيعها لتشمل وجهات أخرى.



وتفقد الدكتور غسان "الشبل" مبنى العمليات للخطوط السعودية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واطلع على تخطيط الرحلات وسير العمليات التشغيلية عبر مركز مراقبة العمليات والتواصل مع جميع رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية ومتابعتها حتى وصولها إلى وجهاتها بسلامة الله.



واختتم جولته في مرافق المؤسسة بزيارة مقر شركة الخطوط السعودية للتموين حيث تفقد وحدة الإنتاج، وأقسام التجهيز والخدمات، واطلع على تقرير تضمن تطور خدمات الشركة وجهودها في استقطاب الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات وذوي الاحتياجات الخاصة.



وفي ختام زيارته التعريفية وجولته في مرافق المؤسسة نوه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الدكتور غسان الشبل بما اطلع عليه من نتائج إيجابية تعكس ثمار التحول الذي تشهده المؤسسة وشركاتها، ووجه شكره لمدير عام المؤسسة المهندس صالح الجاسر وزملائه في الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في مختلف الشركات على جهودهم المخلصة، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود، وتسريع خطوات تنفيذ برنامج التحول والخطة الإستراتيجية (SV2020) بجميع مبادراتها التي تهدف للنمو الشامل، وتحقيق تطلعات الضيوف بمستوى مميز من الخدمات والتشغيل وفق أسس تجارية.

