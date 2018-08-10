الشرطة الفرنسية تطارد مركبة دهست جنوداً في باريس

"فرانس برس": الحادث أسفر عن سقوط عديد من الجرحى

قالت "فرانس برس" إن مركبة صدمت، اليوم، جنوداً فرنسيين في ضاحية لوفالوا بيري في باريس.

وأسفر الحادث عن سقوط عديد من الجرحى، فيما تقوم الشرطة حالياً بملاحقة السيارة الهاربة.

وجرى نقل اثنين من الجنود المصابين إلى المستشفى العسكري في باريس؛ جراء إصابتهما الحرجة في حادثة الدهس.

وشهدت مدينة نيس الفرنسية، في 2016، حادثة دهس أسفرت عن مقتل العشرات، كما شهدت العاصمة الألمانية بدورها هجوم دهس، في نهاية العام نفسه.