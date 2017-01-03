الشرطة مازالت تطارده .. شاهد "سيلفي" لسفاح إسطنبول الهارب

قتل 39 شخصاً وأصاب 69 بنيران سلاحه الآلي في ليلة رأس السنة

أظهرت مقاطع فيديو نُشرت أخيراً صوراً للمسلح المشتبه في شنّه هجوماً على ملهى ليلي ومطعم في مدينة إسطنبول التركية ليلة رأس السنة، وهو يسير في ميدان تقسيم الشهير بالمدينة ملتقطاً صور "سيلفي" لنفسه.

يأتي نشر مقاطع الفيديو فيما تواصل الشرطة التركية حملة واسعة لإلقاء القبض على المسلح، الذي قتل 39 شخصا وأصاب 69 بنيران سلاحه الآلي .

وبحسبما نقلت "سكاي نيوز"، فقد ظهر المشتبه فيه بمقطع آخر وهو يقوم بتحويل المال في مكتب للصرافة، قبل فترة من تنفيذ الهجوم الدامي.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش؛ في وقت سابق، إن السلطات أوشكت على تحديد هوية المسلح، وذلك على إثر إيجاد بصماته وتحديد أبرز أوصافه.

واعتقلت الشرطة التركية، 12 شخصاً يشتبه في كونهم على صلة بالهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

واعتبرت "داعش" هجوم إسطنبول بمنزلة انتقام من الجيش التركي، الذي يقاتل التنظيم في معارك ضارية بمدينة الباب، شمالي سوريا.

وشنّ الجيشان التركي والروسي، يوم الإثنين، غارات على أكثر من 100 موقع تابع لتنظيم "داعش" المتطرف.