الشركة السعودية للخدمات الأرضية تودع 1.295.115 حاجاً من مطاري جدة والمدينة

​بنهاية المرحلة التشغيلية للحج

أنهت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، المرحلة التشغيلية لحج العام الحالي بتوديع آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1438هـ بكل يسر وسهولة، حيث كرست الشركة كافة إمكاناتها البشرية والآلية لخدمة وتسهيل إجراءات رحلة العودة لضيوف الرحمن بعد إتمامهم لمناسك فريضة الحج.

وحسب الإحصاءات التشغيلية لمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بلغ إجمالي عدد الحجاج والرحلات التي تمت خدمتها بختام تلك المرحلة بـ 1,295,115 حاجا و4,730 رحلة حج، كما قام موظفو الشركة بمناولة ما يقارب مليوني قطعة عفش على جميع رحلات الحج، وذلك بنهاية يوم الخميس 2017.10.5 م.

وشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مغادرة 2,091 رحلة لشركات الطيران الدولية، و846 رحلة للخطوط السعودية و177 رحلة لطيران ناس.

وكان مجموع الحجاج المغادرين على رحلات شركات الطيران الدولية 545,028 حاجاً، وعلى متن الخطوط السعودية 218,572 حاجاً، وعلى متن طيران ناس 67,448 حاجاً.

وتشير الإحصاءات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إلى أن عدد الرحلات المغادرة، والتي تمت مناولتها للخطوط السعودية بلغ 479 رحلة، وشركات الطيران الدولية 1,082 رحلة، وكذلك طيران ناس 55 رحلة.

وبلغ عدد الحجاج المغادرين على رحلات الخطوط السعودية 156,087 حاجاً، مقابل 291,140 حاجاً غادروا على متن شركات الطيران الدولية، و16,840 حاجاً على طيران ناس.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المهندس عمر بن محمد نجار: "بفضل من الله ثم بجهود موظفي الشركة، أنهينا مرحلة مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل نجاح وفق الخطط التشغيلية الموضوعة لهذه المرحلة، وبالرغم من كل التحديات التي واجهناها والزيادة في عدد الحجاج لهذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة".

وأضاف: "كان هذا النجاح ثمرة جهد وتكاتف جميع زملائي موظفي الشركة وعملائنا من شركات الطيران وبمشاركة فاعلة من الجهات ذات العلاقة".

وأكد المهندس عمر نجار أن "الشركة لا تألو جهداً في تقديم الخدمات المتميزة، وبأعلى المعايير العالمية في خدمات المناولة الأرضية لشركات الطيران، ونود أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا لكل منسوبي الشركة وكل من ساهم وشارك في إنجاح خطط الشركة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لموسم حج 1438هـ".

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