رزق سالم فتات الشرمان من منسوبي وزارة الصحة بمولوده الأول وذلك بعد خمس سنوات. جعله الله من مواليد السعادة.
"الشرمان " يرزق بمولوده الأول
رزق سالم فتات الشرمان من منسوبي وزارة الصحة بمولوده الأول وذلك بعد خمس سنوات. جعله الله من مواليد السعادة.
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"الشرمان " يرزق بمولوده الأولصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-25
25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
09:47 PM
"الشرمان " يرزق بمولوده الأول
رزق سالم فتات الشرمان من منسوبي وزارة الصحة بمولوده الأول وذلك بعد خمس سنوات. جعله الله من مواليد السعادة.
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