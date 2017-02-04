"الشعبي" يحتفل بزواجه في صامطة
احتفل الشاب عيسى بن ناصر الشعبي، بزواجه مساء أمس الجمعة، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة صامطة، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
وقدّم الحضور التهاني والتبريكات للعريس بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق وحياة زوجية سعيدة.
"سبق" تبارك لـ"الشعبي" وتتمنى له حياة هانئة.
"الشعبي" يحتفل بزواجه في صامطة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-04
احتفل الشاب عيسى بن ناصر الشعبي، بزواجه مساء أمس الجمعة، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة صامطة، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
وقدّم الحضور التهاني والتبريكات للعريس بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق وحياة زوجية سعيدة.
"سبق" تبارك لـ"الشعبي" وتتمنى له حياة هانئة.
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
08:05 PM
"الشعبي" يحتفل بزواجه في صامطة
احتفل الشاب عيسى بن ناصر الشعبي، بزواجه مساء أمس الجمعة، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة صامطة، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
وقدّم الحضور التهاني والتبريكات للعريس بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق وحياة زوجية سعيدة.
"سبق" تبارك لـ"الشعبي" وتتمنى له حياة هانئة.