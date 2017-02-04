"الشعبي" يحتفل بزواجه في صامطة

احتفل الشاب عيسى بن ناصر الشعبي، بزواجه مساء أمس الجمعة، في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة صامطة، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء.

وقدّم الحضور التهاني والتبريكات للعريس بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق وحياة زوجية سعيدة.

"سبق" تبارك لـ"الشعبي" وتتمنى له حياة هانئة.

