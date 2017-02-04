"الشعبي" يحتفل بزواجه في صامطة

احتفل الشاب عيسى بن ناصر الشعبي؛ مساء أمس الجمعة، بزواجه في قاعة الرويال للاحتفالات بمحافظة صامطة، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء، وقدّم الحضور التهاني والتبريكات للعريس بهذه المناسبة، متمنين له التوفيق وحياة زوجية سعيدة.