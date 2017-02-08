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"الشليل": عمل الرئاسة يقوم به موظفون رسميون ولا صحة لوجود متعاونين

قال: تجري المتابعة من قبل مفتشين مكلفين بذلك في فترات صباحية ومسائية

 أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي بن عبدالله الشليل في تعليق له على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول مناقشة مجلس الشورى لتقرير الرئاسة العامة؛ أن العمل المنوط بالرئاسة العامة يقوم به موظفون رسميون على وظائف ميدانية وإدارية معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، ولا صحة لوجود متعاونين يمارسون أي عمل سواء كان ميدانياً أو إدارياً، مطلقاً.

 

وأكد "الشليل" أن الرئاسة العامة قد قامت بالإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بذلك في جميع فروعها، فبالإضافة إلى وجود التعليمات المبلغة للجميع فإنه تجري متابعة العمل من قبل مفتشين مكلفين بذلك في فترات العمل الصباحية والمسائية.

 

وبين "الشليل" أن هذا الموضوع يلقى عناية ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأن الرئاسة العامة في ظل ما تلقاه من دعم ومساندة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله تقوم بعملها وفق اللوائح والأنظمة بما يحقق التطلعات ويخدم المجتمع.

 

يذكر أنه لم يرد في تقرير الرئاسة المشار إليه أي أمر يتعلق بوجود متعاونين، علماً أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس العام في هذا الصدد أدت إلى الالتزام بالتعليمات وعدم وجود أي متعاون يعمل في الرئاسة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشليل": عمل الرئاسة يقوم به موظفون رسميون ولا صحة لوجود متعاونين
سبق

 أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي بن عبدالله الشليل في تعليق له على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول مناقشة مجلس الشورى لتقرير الرئاسة العامة؛ أن العمل المنوط بالرئاسة العامة يقوم به موظفون رسميون على وظائف ميدانية وإدارية معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، ولا صحة لوجود متعاونين يمارسون أي عمل سواء كان ميدانياً أو إدارياً، مطلقاً.

 

وأكد "الشليل" أن الرئاسة العامة قد قامت بالإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بذلك في جميع فروعها، فبالإضافة إلى وجود التعليمات المبلغة للجميع فإنه تجري متابعة العمل من قبل مفتشين مكلفين بذلك في فترات العمل الصباحية والمسائية.

 

وبين "الشليل" أن هذا الموضوع يلقى عناية ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأن الرئاسة العامة في ظل ما تلقاه من دعم ومساندة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله تقوم بعملها وفق اللوائح والأنظمة بما يحقق التطلعات ويخدم المجتمع.

 

يذكر أنه لم يرد في تقرير الرئاسة المشار إليه أي أمر يتعلق بوجود متعاونين، علماً أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس العام في هذا الصدد أدت إلى الالتزام بالتعليمات وعدم وجود أي متعاون يعمل في الرئاسة العامة.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
03:00 PM
قال: تجري المتابعة من قبل مفتشين مكلفين بذلك في فترات صباحية ومسائية

"الشليل": عمل الرئاسة يقوم به موظفون رسميون ولا صحة لوجود متعاونين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي بن عبدالله الشليل في تعليق له على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول مناقشة مجلس الشورى لتقرير الرئاسة العامة؛ أن العمل المنوط بالرئاسة العامة يقوم به موظفون رسميون على وظائف ميدانية وإدارية معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، ولا صحة لوجود متعاونين يمارسون أي عمل سواء كان ميدانياً أو إدارياً، مطلقاً.

 

وأكد "الشليل" أن الرئاسة العامة قد قامت بالإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بذلك في جميع فروعها، فبالإضافة إلى وجود التعليمات المبلغة للجميع فإنه تجري متابعة العمل من قبل مفتشين مكلفين بذلك في فترات العمل الصباحية والمسائية.

 

وبين "الشليل" أن هذا الموضوع يلقى عناية ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأن الرئاسة العامة في ظل ما تلقاه من دعم ومساندة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله تقوم بعملها وفق اللوائح والأنظمة بما يحقق التطلعات ويخدم المجتمع.

 

يذكر أنه لم يرد في تقرير الرئاسة المشار إليه أي أمر يتعلق بوجود متعاونين، علماً أن هناك تعليمات مشددة من الرئيس العام في هذا الصدد أدت إلى الالتزام بالتعليمات وعدم وجود أي متعاون يعمل في الرئاسة العامة.

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