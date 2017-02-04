"الشليل" يشكر أمير الرياض على دعمه واهتمامه بـ "هيئة المنطقة"

بعد تدشين مقر "هيئة الحريق" بتكلفة 4 ملايين ريال

رفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيح الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، على ما يلقاه فرع الرئاسة بالمنطقة من دعم وتوجيه.

ونوه لأمثلة من هذا الاهتمام بما تم مؤخراً من تدشين مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق أثناء جولته التفقدية لمحافظة الحريق.

وبين الدكتور "الشليل" أن مقر الهيئة في المحافظة تقدر مساحته بخمسة آلاف متر مربع تقريباً وبتكلفة تقديرية بلغت أربعة ملايين ريال.

وأعرب الدكتور "الشليل" عن شكره وتقديره للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ. د عبدالرحمن بن عبدالله السند لاهتمامه وتوجيهاته ودعمه لسير العمل الميداني والإداري بما يحقق تطلعات ولاة الأمر فيما يخدم الوطن والمواطن.

