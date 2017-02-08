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الشمراني يُدشن البوابة الإلكترونية لمبادرة "كيف نكون قدوة" بتعليم الطائف

أكد ضرورة استمرارية العمل في المبادرات المقدمة من الإدارة ومتابعتها ميدانياً

 دشن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لمبادرة "كيف نكون قدوة" بمحافظة الطائف البوابة الإلكترونية للمبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور االشمراني صباح اليوم بعنوان "اللقاء العام الأول للجان ملتقى مكة الثقافي بالإدارة" والذي انطلق تحت شعار "كيف نكون قدوة"، بحضور مساعديه للبنين والبنات وكافة أعضاء لجان الملتقى المتضمنة اللجنة الإشرافية العليا، واللجنة التنفيذية، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال, ولجنة تقنية المعلومات.

ورحب الشمراني في مستهل الاجتماع بالحضور مؤكداً على أهمية هذه المبادرة وما انطلق من خلالها من مبادرات ومشاريع, وأشار إلى ضرورة استمرارية العمل في المبادرات السبعة المقدمة من الإدارة ومتابعتها بشكل ميداني، والمشاركة بها ضمن البرامج المميزة على مستوى جائزة المنطقة، مثمناً جهود القائمين والقائمات على هذا العمل.


وتم بعد ذلك استعراض الإطار التنظيمي والخطة التشغيلية للمبادرة، وكذلك استعراض المبادرات المقدمة، فيما اختتم اللقاء بتدشين البوابة الإلكترونية للملتقى على موقع الإدارة، واستعراض محتوياتها.

يذكر أن المبادرة تأتي في سياق مبادرات ملتقى مكة الثقافي الذي يشرف عليه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

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الشمراني يُدشن البوابة الإلكترونية لمبادرة "كيف نكون قدوة" بتعليم الطائف
سبق

 دشن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لمبادرة "كيف نكون قدوة" بمحافظة الطائف البوابة الإلكترونية للمبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور االشمراني صباح اليوم بعنوان "اللقاء العام الأول للجان ملتقى مكة الثقافي بالإدارة" والذي انطلق تحت شعار "كيف نكون قدوة"، بحضور مساعديه للبنين والبنات وكافة أعضاء لجان الملتقى المتضمنة اللجنة الإشرافية العليا، واللجنة التنفيذية، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال, ولجنة تقنية المعلومات.

ورحب الشمراني في مستهل الاجتماع بالحضور مؤكداً على أهمية هذه المبادرة وما انطلق من خلالها من مبادرات ومشاريع, وأشار إلى ضرورة استمرارية العمل في المبادرات السبعة المقدمة من الإدارة ومتابعتها بشكل ميداني، والمشاركة بها ضمن البرامج المميزة على مستوى جائزة المنطقة، مثمناً جهود القائمين والقائمات على هذا العمل.


وتم بعد ذلك استعراض الإطار التنظيمي والخطة التشغيلية للمبادرة، وكذلك استعراض المبادرات المقدمة، فيما اختتم اللقاء بتدشين البوابة الإلكترونية للملتقى على موقع الإدارة، واستعراض محتوياتها.

يذكر أن المبادرة تأتي في سياق مبادرات ملتقى مكة الثقافي الذي يشرف عليه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
08:29 PM
أكد ضرورة استمرارية العمل في المبادرات المقدمة من الإدارة ومتابعتها ميدانياً

الشمراني يُدشن البوابة الإلكترونية لمبادرة "كيف نكون قدوة" بتعليم الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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 دشن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لمبادرة "كيف نكون قدوة" بمحافظة الطائف البوابة الإلكترونية للمبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور االشمراني صباح اليوم بعنوان "اللقاء العام الأول للجان ملتقى مكة الثقافي بالإدارة" والذي انطلق تحت شعار "كيف نكون قدوة"، بحضور مساعديه للبنين والبنات وكافة أعضاء لجان الملتقى المتضمنة اللجنة الإشرافية العليا، واللجنة التنفيذية، ولجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال, ولجنة تقنية المعلومات.

ورحب الشمراني في مستهل الاجتماع بالحضور مؤكداً على أهمية هذه المبادرة وما انطلق من خلالها من مبادرات ومشاريع, وأشار إلى ضرورة استمرارية العمل في المبادرات السبعة المقدمة من الإدارة ومتابعتها بشكل ميداني، والمشاركة بها ضمن البرامج المميزة على مستوى جائزة المنطقة، مثمناً جهود القائمين والقائمات على هذا العمل.


وتم بعد ذلك استعراض الإطار التنظيمي والخطة التشغيلية للمبادرة، وكذلك استعراض المبادرات المقدمة، فيما اختتم اللقاء بتدشين البوابة الإلكترونية للملتقى على موقع الإدارة، واستعراض محتوياتها.

يذكر أن المبادرة تأتي في سياق مبادرات ملتقى مكة الثقافي الذي يشرف عليه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

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